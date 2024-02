Hiver 2024 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées

Alors que le mois de mars s'apprête à se pointer le bout du nez, on sent l'arrivée du printemps et donc, la fin de nos émissions québécoises préférées.

La première série à laquelle nous devrons faire de déchirants adieux est L'empereur, qui s'achèvera officiellement le 28 février prochain.

Plusieurs séries présenteront leur tout dernier épisode ce printemps, comme Le bonheur, qui s'achève après trois saisons, La candidate, qui n'a pu jouir que d'un mandat, et 5e rang, qui s'achèvera officiellement le 25 mars prochain. Rappelons que François Papineau nous parlait récemment de cette grande finale tant attendue en ces termes intrigants.

Si l'essentiel des productions se termineront pour la saison à la fin du mois de mars et au début d'avril, nous aurons droit à quelques émissions pour un peu plus longtemps comme Tout le monde en parle (21 avril), Infoman (25 avril) et les deux quotidiennes, STAT et Indéfendable (25 avril).

Voici toutes les dates de fin de vos séries et émissions québécoises préférées sur les quatre réseaux généralistes :

TVA

Le bonheur : 14 mars

La faille : 14 mars

Les bracelets rouges : 26 mars

Nous : 26 mars

Léo : 27 mars

Alertes : 1e avril

Sorcières : 1e avril

MasterChef Québec : 4 avril

5 gars pour moi : 5 avril

La Voix : 7 avril

La vraie nature : 7 avril

Indéfendable : 25 avril

Ça finit bien la semaine : 26 avril

Vlog : 28 avril

Sortez-moi d'ici : 26 mai





ICI TÉLÉ

Doute raisonnable : 11 mars

La candidate : 12 mars

Sans rendez-vous : 13 mars

Les petits tannants : 15 mars

La petite vie : 16 mars

Enquête : 21 mars

5e rang : 25 mars

À coeur battant : 26 mars

Les enfants de la télé : dernière émission régulière le 27 mars / Émisson spéciale « jamais vu » le 3 avril

Temps de chien : 27 mars

Zénith : 28 mars

L'oeil du cyclone : 1er avril

L'épicerie : 3 avril

La cuisine d'Isabelle et Ricardo : 3 avril

5 chefs dans ma cuisine : 5 avril

Savourer : 5 avril

En direct de l'univers : 6 avril

Tout le monde en parle : dernière émission régulière le 21 avril / Spéciale « best-of » le 28 avril

La facture : 23 avril

Infoman : 25 avril

STAT : 25 avril

Silence, on joue! : 31 mai





NOOVO

L’Empereur : 28 février

Projet Innocence : 12 mars

Plus ou moins misérable : 25 mars

Contre-offre : 26 mars

L'aréna : 27 mars

Ça c’est drôle : 28 mars

Big Brother célébrités : 31 mars (Le dernier confessionnal sera diffusé le 7 avril)

Chaque seconde compte : 1er avril

Vrai mensonge : 4 avril

Les débatteurs de Noovo : 4 avril

Un souper presque parfait : 5 avril

Les justiciers : 5 avril

RPM et RPM+ : 7 avril





TÉLÉ-QUÉBEC

L’île Kilucru : 4 mars

L’épreuve des mots : 5 mars

Chef Oli vire champêtre : 12 mars

Génial! : 14 mars

Pour une fois : 23 mars

Le pacte : 23 mars

Ça vaut le coût : 25 mars

Cœurs noirs : 25 mars

Moi j’mange : 26 mars

Tout le monde s’habille : 26 mars

Dans les médias : 27 mars

La langue dans ma poche : 27 mars

Être ado : 28 mars

L’enquête McSween : 28 mars

L’émission possible : 28 mars

On ramassera demain : 28 mars

L’aventure du Monde des mondes : 28 mars

Curieux Bégin : 29 mars

Bien joué! : 29 mars

Les temps fous : 29 mars

Le safari de Joanie : 29 mars

Luka et Léo : 29 mars

Belle et Bum : 30 mars

Sous la surface : 21 mai