Chaque seconde compte

Dans chaque épisode, quatre inconnus doivent unir leurs forces pour répondre unanimement à des questions de connaissances générales. Le hic? Plus l’équipe prend du temps à se consulter afin d’en arriver à une décision, plus sa cagnotte en argent diminue. À la fin de chaque épisode, les participantes et les participants doivent aussi diviser l'argent accumulé en trois parts complètement inégales et là encore, ils devront s'entendre à l'unanimité! Pour y arriver, ils devront faire preuve d’un très grand pouvoir de persuasion, puisque que chaque seconde perdue peut tout changer.