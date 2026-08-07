Séries et télé

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À ne pas manquer ce printemps 2026 à la télé conventionnelle
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À ne pas manquer à la télé cet automne
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Le top 10

1
Saison 1
Empathie
Crave

Empathie

Dès le 8 septembre 2026
2
Saison 1
L'appel
Illico+

L'appel

Dès le 7 septembre 2026
3
Saison 1
Bienvenue à Kingston-Falls
ICI TOU.TV Extra

Bienvenue à Kingston-Falls

Dès le 15 septembre 2026
4
Saison 1
Ravages
Illico+

Ravages

Dès le 8 septembre 2026
5
Saison 5
STAT
ICI Radio-Canada Télé

STAT

Dès le 15 septembre 2026
6
Saison 1
Le dernier des monstres
Illico+

Le dernier des monstres

Dès le 26 octobre 2026
7
Saison 1
Sur le fil
ICI Radio-Canada Télé

Sur le fil

Dès le 14 septembre 2026
8
Saison 1
Jumelles
ICI TOU.TV Extra

Jumelles

Dès le 17 septembre 2026
9
Saison 5
Indéfendable
Illico+

Indéfendable

Dès le 7 septembre 2026
10
Saison 2
Antigang
ICI Radio-Canada Télé

Antigang

Dès le 7 septembre 2026

Émissions à ne pas manquer

Saison 1
La maison des vilains
Crave

La maison des vilains

Dès le 19 août 2026
Saison 1
Indéfendable : Sans trace
Illico+

Indéfendable : Sans trace

Dès le 20 août 2026
Saison 1
Le chalet de Caro
Crave

Le chalet de Caro

Dès le 26 août 2026
Saison 1
Occupation Double Panamá
Noovo

Occupation Double Panamá

Dès le 6 septembre 2026
Saison 1
L'appel
TVA

L'appel

Dès le 7 septembre 2026
Saison 1
Qui a éclaboussé le ministre?
Télé-Québec

Qui a éclaboussé le ministre?

Dès le 7 septembre 2026
Saison 1
Tu m'aimes-tu?
Télé-Québec

Tu m'aimes-tu?

Dès le 8 septembre 2026
Saison 1
Ravages
TVA

Ravages

Dès le 8 septembre 2026
Saison 1
Indomptables
TVA

Indomptables

Dès le 9 septembre 2026
Saison 1
Pénélope partout
Télé-Québec

Pénélope partout

Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Cuisiner le Nord
TV5 Unis

Cuisiner le Nord

Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Les trésors des autres
TV5 Unis

Les trésors des autres

Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Les psys
Télé-Québec

Les psys

Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Sur le fil
ICI Radio-Canada Télé

Sur le fil

Dès le 14 septembre 2026
Saison 1
Bienvenue à Kingston-Falls
ICI Radio-Canada Télé

Bienvenue à Kingston-Falls

Dès le 15 septembre 2026
Saison 1
Jumelles
ICI Radio-Canada Télé

Jumelles

Dès le 17 septembre 2026
Saison 1
Bonne nuit Chuck
Noovo

Bonne nuit Chuck

Dès le 17 septembre 2026
Saison 1
Le moment de vérité (2026)
ICI Radio-Canada Télé

Le moment de vérité (2026)

Dès le 17 septembre 2026
Saison 1
ICI Radio-Canada Télé

Galas Juste pour Rire

Dès le 18 septembre 2026
Saison 1
Les Africanimaux d'Arthur L'Aventurier
ICI Radio-Canada Télé

Les Africanimaux d'Arthur L'Aventurier

Dès le 20 septembre 2026

La soirée télé

Vendredi 7 août

  • 18h30

  • 19h00

  • 19h30

  • 10h30

  • 11h30

  • 17h00

  • 22h30

  • 19h30

  • 20h00

  • 22h00

  • 18h30

  • 19h00

  • 19h30

  • 20h00

  • 21h00

  • 18h30

  • 19h00

  • 20h00

  • 21h00

  • 18h30

  • 19h00

  • 20h00

  • 21h00

  • 18h30

  • 19h00

  • 19h30

  • 21h00

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Friday, August 7, 2026 11:48 AM
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Friday, August 7, 2026 10:41 AM
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Friday, August 7, 2026 6:00 AM
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Wednesday, August 5, 2026 3:00 PM

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