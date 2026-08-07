Séries et télé

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À ne pas manquer à la télé cet automne
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1
Saison 1
Empathie
Dès le 8 septembre 2026
2
Saison 1
L'appel
Dès le 7 septembre 2026
3
Saison 1
Bienvenue à Kingston-Falls
Dès le 15 septembre 2026
4
Saison 1
Ravages
Dès le 8 septembre 2026
5
Saison 5
STAT
Dès le 15 septembre 2026
6
Saison 1
Le dernier des monstres
Dès le 26 octobre 2026
7
Saison 1
Sur le fil
Dès le 14 septembre 2026
8
Saison 1
Jumelles
Dès le 17 septembre 2026
9
Saison 5
Indéfendable
Dès le 7 septembre 2026
10
Saison 2
Antigang
Dès le 7 septembre 2026
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De retour
Saison 1
La maison des vilains
Dès le 19 août 2026
Saison 1
Indéfendable : Sans trace
Dès le 20 août 2026
Saison 1
Le chalet de Caro
Dès le 26 août 2026
Saison 1
Occupation Double Panamá
Dès le 6 septembre 2026
Saison 1
L'appel
Dès le 7 septembre 2026
Saison 1
Qui a éclaboussé le ministre?
Dès le 7 septembre 2026
Saison 1
Tu m'aimes-tu?
Dès le 8 septembre 2026
Saison 1
Ravages
Dès le 8 septembre 2026
Saison 1
Indomptables
Dès le 9 septembre 2026
Saison 1
Pénélope partout
Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Cuisiner le Nord
Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Les trésors des autres
Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Les psys
Dès le 10 septembre 2026
Saison 1
Sur le fil
Dès le 14 septembre 2026
Saison 1
Bienvenue à Kingston-Falls
Dès le 15 septembre 2026
Saison 1
Jumelles
Dès le 17 septembre 2026
Saison 1
Bonne nuit Chuck
Dès le 17 septembre 2026
Saison 1
Le moment de vérité (2026)
Dès le 17 septembre 2026
Saison 1
Galas Juste pour Rire
Dès le 18 septembre 2026
Saison 1
Les Africanimaux d'Arthur L'Aventurier
Dès le 20 septembre 2026
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Journée précédente
Vendredi 7 août
Journée suivante
18h30
Sucré Salé
(30 min)
Invitées : Guylaine Guay, Ruba Ghazal et Louise Deschâtelets
19h00
Planète techno
(30 min)
19h30
Qu'est-ce qui se passe quand... ?
(30 min)
Qu'est-ce qui se passe quand on souffre?
10h30
Phil tout-terrain
(30 min)
Randonnée père-fils à la frontière
11h30
Roulez au suivant
(30 min)
Jeep (partie 2)
17h00
La semaine verte
(60 min)
22h30
Doc humanité
(60 min)
19h30
Grand rire
(30 min)
Choix du chef 1
20h00
Pour emporter
(60 min)
Mel Charlot
22h00
Prochaine destination
(60 min)
Marseille
18h30
Sucré Salé
(30 min)
Invités : Louis-José Houde, Luc De Larochellière et Véronique Perron
19h00
Livre ouvert
(30 min)
Sébastien Diaz
19h30
Bedaine
(30 min)
L’acte final
Papa marteau
(30 min)
Enfin chez nous!
20h00
Coups de food
(60 min)
Clodine Desrochers
21h00
Deux tapons au Japon
(60 min)
Kumamoto
Bonsoir bonsoir!
(60 min)
18h30
Sucré Salé
(30 min)
Invités : Philippe Laprise, Luc Picard, Marie Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan.
19h00
Livre ouvert
(30 min)
Nathalie Petrowski
20h00
Notre première maison Québec
(30 min)
Dorothé et Marie-Claude
21h00
Bonsoir bonsoir!
(60 min)
18h30
Sucré Salé
(30 min)
Invités : Suzanne Clément, Hélène Bourgeois Leclerc, Bianca et Liv
19h00
Livre ouvert
(30 min)
Sophie Faucher
20h00
L'andropause sans tabou
(30 min)
Les changements
Quand les rôles s'inversent
(30 min)
La culpabilité
21h00
Bonsoir bonsoir!
(60 min)
18h30
Sucré Salé
(30 min)
Invités : King Melrose, P-A Méthot et Pascal Morrissette
19h00
Livre ouvert
(30 min)
Josélito Michaud
Dans le feu de l'action
(30 min)
19h30
Gensses d'influence
(30 min)
21h00
Bonsoir bonsoir!
(60 min)
Réal débarque
(30 min)
Chantier rescapé
(30 min)
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