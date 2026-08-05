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De nouveaux décors dans Indéfendable la saison prochaine

Découvrez les nouveaux lieux qui nous seront présentés en septembre.

Image de l'article De nouveaux décors dans «Indéfendable» la saison prochaine
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Alors que nous avons été invités le mois dernier à visiter le plateau d'Indéfendable, nous avons discuté avec l'autrice principale Izabel Chevrier, qui nous a expliqué que nous allions découvrir de nouveaux lieux dans la quotidienne de TVA cette saison.

« On va plus suivre les détenus à l'intérieur de la prison », nous explique la scénariste. « Je n'avais pas les décors dans les saisons précédentes pour le faire, donc, là, on a investi dans de nouveaux décors. »

Nous allons voir, entre autres, le gym de l'établissement carcéral. « Il se passe beaucoup de choses dans les gyms de prison. Ça a peut-être l'air niaiseux comme lieu, mais c'est très utile. Il y a aussi la pièce de loisirs, où les détenus peuvent jouer à des jeux de cartes, pis tout ça. »

Elle ajoute : « Je vais en détention fédérale aussi, à un moment donné, pendant l'année », nous indique-t-elle. « Donc, on va pouvoir tourner dans des décors de prison, de détention fédérale, parce que nous, on tourne dans des décors de détention préventive qu'on appelle, c'est provincial. »

« On a aussi de vraies cellules de poste de police », enchaîne-t-elle. « Ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on n'avait pas ça, donc je ne pouvais pas vraiment aller, après leur interrogatoire, quand ils disent : "Vous restez détenus jusqu'à demain, vous allez passer devant le juge demain", je ne pouvais pas aller en cellule. Donc, on va avoir un peu plus de tout ce qu'il y a autour du procès, le "avant", le "après". »

« À toutes les fois que je voulais aller voir mes accusés en détention, je pouvais juste aller dans la salle de rencontre avocat-détenu. Je pouvais faire quelques petites intrigues, j'en ai fait, qui se passaient dans les mini-corridors de cellules, pis tout ça, mais là, j'ai d'autres lieux pour faire vivre mes accusés. »

Vous pourrez découvrir ces nouveaux lieux dès le 7 septembre à 19 h sur les ondes de TVA.

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