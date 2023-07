Indéfendable

L'univers fascinant du cabinet d'avocats de la défense en droit criminel Lapointe-Macdonald, où chaque client est habité par l'angoisse de se voir condamné pour un acte criminel qu'il aurait commis ou pas. Pour chaque accusation de meurtre, la scène de crime est dévoilée selon le point de vue de l'agresseur, de la victime et parfois d'un témoin. Lorsque la Défense et la Couronne sautent dans l'arène de la Cour pour s'affronter, le téléspectateur découvre tous les éléments qui lui permettent alors de jouer le rôle de juré. Après avoir tout entendu, quelle vérité décidera-t-il de croire? Quel sera son verdict? Idée originale de Me Richard Dubé.