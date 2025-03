Cette personnalité qui s'est illustrée dans une téléréalité bientôt dans Indéfendable dans un rôle substanciel

Croisé lors du Gala de la Fondation Autiste & Majeur, le producteur d'Indéfendable, Charles Lafortune, a bien voulu nous parler de la prochaine grande cause que vous pourrez voir dans la quotidienne, après celle mettant en vedette Catherine Brunet et Roc Lafortune.

Cette nouvelle cause sera lancée à compter du 19 mars prochain et met en vedette un personnage nommé Pascal Bélanger, un combattant de la UFC qui voit sa vie basculer quand il frappe un ami ayant parlé contre sa femme.

Dans la peau de ce protagoniste, vous retrouverez Patrick Côté (voir sa photo ici), lui-même un athlète d'arts martiaux mixtes, qui s'est fait connaître de tous avec sa participation à la quatrième saison de Big Brother Célébrités. On a aussi pu le voir dans plusieurs autres projets télévisuels, dans des rôles secondaires ou épisodiques, notamment dans À coeur battant, Les armes et Double jeu.

Charles Lafortune nous dit d'emblée à propos de cette intrigue : « On va avoir un Pat Côté qui vient jouer dans la série. Il va jouer un gars du UFC. On a le plus beau casting ever! »

Il ajoute ensuite : « Tout ce que je dirais pour titiller les gens, c'est que quand tu fais quelque chose à quelqu'un et que cette personne-là a un talent de pugiliste, il ne faudrait pas que les fils se touchent. Ça va l'amener dans le trouble. Mais c'est fort! Pat se révèle vraiment être un acteur formidable, vraiment formidable. »

On comprend donc que cette prochaine histoire va encore nous faire vivre de grandes émotions.

Charles Lafortune en profite pour nous offrir un petit scoop : « On va avoir une surprise. Il y a peut-être l'un de ses meilleurs amis dans la vie, qui est un vrai joueur des Alouettes, qui va venir jouer dans Indéfendable. On voulait aller là et on a été agréablement surpris. »

On pense donc que Marc-Antoine Dequoy (voir sa photo ici), footballeur émérite qui s'est aussi fait connaître avec Big Brother Célébrités, pourrait venir nous surprendre dans la quotidienne. Pensez-vous que c'est de lui qu'il est question?

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA, et ce, jusqu'au 24 avril.

Charles Lafortune a bien voulu nous dire CECI sur la finale de la troisième saison.