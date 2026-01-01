Politique de confidentialité et de protection de la vie privée

BIZZ Média Inc. (ci-après « nous », « BIZZ Média » ou « notre ») exploite le site Web https://showbizz.net (ci-après le « Site »).

Pour BIZZ Média, la protection des renseignements et des informations que nous recueillons lorsque vous visitez le Site est d'une très haute importance et nos pratiques en matière de respect de vos renseignements personnels sont conformes aux lois en vigueur au Québec et au Canada. La présente Politique de protection de la vie privée (ci-après la « Politique ») vous explique la façon dont nous recueillons, utilisons, communiquons, traitons et protégeons les renseignements personnels et les Informations de Navigation que vous partagez avec nous lorsque:

vous visitez le Site;

vous vous inscrivez pour recevoir des communications, des infolettres, des mises à jour, des offres spéciales;

vous participez à des concours et/ou des promotions;

vous contribuez à du contenu (commentaires, critiques, cotes, etc.);

vous utilisez des fonctionnalités du site (listes, préférences, etc.).

Le genre d'informations que nous détenons à votre sujet

Les données personnelles sont des informations sur une personne à partir desquelles celle-ci peut être identifiée. Elles n'incluent pas les données anonymes, c'est-à-dire les données à partir desquelles vous ne pouvez pas être identifié.

Lorsque vous naviguez sur notre site web, nous pouvons collecter, stocker et utiliser les catégories de données personnelles vous concernant :

Données d'identité – détails tels que le prénom, le nom de famille, le nom d'utilisateur ou un identificateur similaire, l'état matrimonial, le titre, la date de naissance, le sexe et le genre.

Données de contact – nom, titre, adresses de domicile, numéros de téléphone et adresses courriel professionnelles et/ou personnelles.

Données de profil – votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vos intérêts, préférences, réactions et réponses à toute enquête ou tout sondage (exemple: sondage de satisfaction client) mené par nous.

Données de marketing et communication – données sur vos préférences dans la réception de marketing de notre part et de nos tiers et vos préférences de communication.

Données d'interaction et d'utilisation – lorsque vous interagissez avec nous, nous enregistrons les détails de ces interactions (par exemple, clavardage, appels téléphoniques, correspondance par courrier électronique ainsi que des informations sur l'utilisation de notre site Web, de nos produits et services). Si vous déposez une plainte, nous traiterons les détails concernant cette plainte.

Données de technique – ces données incluent l'adresse IP (protocole Internet), vos données de connexion, le type et la version du navigateur, le fuseau horaire et l'emplacement, les types et versions de plug-in du navigateur, le système d'exploitation et la plate-forme pour accéder à ce site.

Comment utilise-t-on vos renseignements personnels?

Nous recueillons, utilisons et/ou communiquons vos renseignements personnels aux fins suivantes :

Pour créer et maintenir nos comptes clients et vous identifier comme utilisateur de notre site Web.

Pour vous permettre de vous abonner à nos services (par exemple: abonnements, infolettres);

Pour organiser et administrer des concours et/ou des sondages;

Pour vous permettre de partager vos commentaires, critiques, cotes, etc.;

Pour vous offrir du service à la clientèle;

Pour nous aider à évaluer et améliorer notre Site en adaptant son contenu à vos besoins et à vos préférences personnelles;

Pour communiquer avec vous, vous informer de nouvelles offres et promotions ainsi que de tout fait ou événement susceptible de vous intéresser;

Pour nous permettre d'assurer la qualité des échanges et d'appliquer les règles de bienséances dans les sections où vous pouvez contribuer aux contenus;

Pour repérer et vous protéger contre les erreurs, les fraudes, vols et autres activités illégales;

Pour nous conformer à nos obligations légales;

Tous les renseignements personnels sont recueillis avec votre consentement et vous êtes libre, en tout temps, d'accepter ou non, de fournir un renseignement personnel. Cependant, en cas de refus, vous ne pourrez pas avoir accès aux sections du Site qui nécessitent que vous fournissiez un tel renseignement personnel.

Personnes mineures

Si vous avez moins de dix-huit (18) ans, veuillez obtenir la permission d'un parent ou de votre tuteur avant de nous transmettre des renseignements personnels.

Partage de vos renseignements personnels avec les tiers

En conformité avec la présente Politique, il se pourrait que nous partagions certains de vos renseignements personnels dans le but de vous offrir des services, notamment l'inscription à et l'envoi d'une infolettre. Nous prendrons alors les moyens raisonnables pour que vos renseignements personnels partagés avec des tiers soient protégés et conservés selon les principes énoncés à la présente Politique, mais nous ne pouvons pas vous le garantir, ni engager notre responsabilité à cet égard.

Nous tenons à préciser que nous ne divulguerons pas vos informations personnelles à des annonceurs, des clients, des partenaires ou tierces parties sans avoir obtenu votre consentement par écrit au préalable. Nonobstant ce qui précède, nous pourrions communiquer vos renseignements personnels aux personnes et organisations suivantes, dans les contextes énoncés ci-dessous :

A. Nos fournisseurs de services

Nous comptons sur des tiers fournisseurs de services pour exécuter divers services pour notre compte, tels que la mise en réseau, le marketing, l'analyse, l'hébergement et le stockage de données. Veuillez trouver ci-dessous une liste, non exhaustive, de nos tiers fournisseurs de services, susceptibles de traiter vos renseignements personnels :

Libéo

Postmark

Digital Ocean

OVH Canada

Mux

Stadia

Algolia

Google Analytics

Show Heroes

Didomi

B. Dans le cadre de transactions commerciales

Nous pourrions prendre part à la vente, à la fusion, à la restructuration ou au transfert d'une partie ou de la totalité de nos activités. Dans le cadre de ces transactions, nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à l'acquéreur ou à la nouvelle organisation. Dans ce cas, nous exigerons que la confidentialité de vos renseignements personnels soit protégée par l'acquéreur ou la nouvelle organisation en conformité avec la présente Politique et les lois applicables en matière de protection des renseignements personnels.

C. En vertu des lois

En plus des contextes ci-avant mentionnés, nous pourrions par exemple communiquer vos renseignements personnels :

à nos conseillères juridiques;

à un organisme du gouvernement en autorité d'obtenir tels renseignements personnels;

si nous avons des motifs de croire, en toute bonne foi, que la communication des renseignements personnels pourrait être utile dans une enquête visant une activité illégale ou frauduleuse;

pour nous conformer à une ordonnance ou une décision d'un tribunal ou d'une cour de justice.

Faire supprimer vos renseignements personnels

Vous pouvez en tout temps demander à ce que les renseignements personnels que nous détenons soient supprimés. Il vous suffit de nous faire parvenir un courriel à notre Responsable de la protection des renseignements personnels à l'adresse suivante : info-bizz@bizzmedia.ca et dont les coordonnées sont inscrites à la fin de la présente Politique, pour demander que les renseignements personnels vous concernant soient supprimés de nos bases de données.

Conservations des renseignements personnels

Nous ne conserverons vos renseignements personnels que le temps nécessaire pour remplir les objectifs pour lesquels nous les avons collectés, y compris pour satisfaire aux exigences légales, comptables ou de rapports.

Il est important que les informations personnelles que nous détenons à votre sujet soient exactes et à jour. Veuillez nous tenir au courant si vos informations personnelles changent.

Tout compte et informations reliées seront supprimés après 3 ans d'inactivité. Vos contributions aux différents contenus seront conservées mais anonymisées (commentaires, cotes, critiques, forums, blogues, etc.).

Informations de navigation

A. Définition d'« Informations de Navigation »

Les « Informations de Navigation » sont des renseignements généraux et des données statistiques qui concernent votre activité de navigation sur le Site ou la nature de votre appareil (ordinateur, tablette ou appareil mobile), votre historique de navigation, la durée de votre visite sur le Site, les pages consultées, l'ordre dans lequel les pages sont consultées, le contenu de ces pages, le nombre de clics, votre lieu géographique général (pays ou province), ainsi que les publicités et les vidéos que vous consultez sur le Site.

B. Collecte des Informations de Navigation

La navigation sur notre site web signifie que vous consentez à la collecte d'Informations de Navigation de la manière et aux fins indiquées à la présente Politique. Les Informations de Navigation sont recueillies en utilisant des fichiers témoins ou communément appelés « cookies », soit des petits fichiers de données qui sont installés par notre serveur sur votre appareil. Un témoin permanent est installé lors de votre première visite et d'autres témoins, permanents ou temporaires, peuvent être utilisés selon les applications et les choix que vous ferez lors de vos prochaines visites sur le Site. Nous utilisons ces cookies pour améliorer votre expérience de navigation et mieux comprendre comment vous utilisez notre site web. Ils sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez notre site Web. Ils contiennent des informations telles que la langue d'affichage et certaines habitudes de navigation.

Les Informations de Navigation ne sont pas des renseignements personnels et ne sont pas utilisées pour découvrir votre identité. Elles sont utilisées pour les fins décrites ci-après.

Vous pouvez cependant, en tout temps, effacer les témoins présents sur votre appareil ou désactiver ou bloquer la fonctionnalité qui permet leur archivage en consultant les options de configuration de votre fureteur Web. Si vous faites ce choix, vous pourrez tout de même avoir accès à l'information se trouvant sur notre site web, mais vous serez considéré comme un nouvel utilisateur à chacune de vos visites.

C. Utilisation de vos Informations de Navigation

Nous collectons vos Informations de Navigation pour les fins suivantes :

Pour mesurer votre intérêt envers notre site web;

Pour générer des données statistiques concernant la performance de notre site web, l'utilisation de son contenu, son achalandage;

Pour améliorer la communication entre notre serveur et votre navigateur;

Pour améliorer votre expérience de navigation en vous proposant, par exemple, votre choix de langue et d'autres paramètres qui vous sont propres et que vous n'aurez pas à saisir de façon répétitive.

D. Sites internet hébergés par des tiers

Veuillez noter que le Site contient des hyperliens sous forme d'annonces et de publicités qui, lorsque vous les cliquez, vous redirigent vers des sites Web externes exploités par d'autres sociétés ou organisations, lesquels peuvent faire l'objet de politiques différentes en matière de protection des renseignements personnels. Nous n'exerçons aucun contrôle sur ces sites Web ni sur la façon dont est gérée la confidentialité des renseignements personnels. Une fois sorti de notre Site, la présente Politique ne s'applique plus et vous serez régi par les politiques du nouveau site que vous visitez et notre responsabilité ne peut être engagée d'aucune façon. Par conséquent, nous vous suggérons de prendre connaissance de la politique de protection des renseignements personnels de ces autres sites Web.

Modification à la Politique

La présente Politique est effective depuis le 1er mai 2024. Nous nous réservons le droit d'apporter, à tout moment, des modifications à la présente Politique, lesquelles modifications entreront en vigueur dès leur affichage.

Plaintes et demandes d'accès aux renseignements personnels

Pour toute question, commentaire, demande, préoccupation ou plainte relative à la présente Politique, ou pour une demande d'accès ou de suppression de vos renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels :

Joé Bussière, directeur général de BIZZ Média

Par courrier : 5700, boul. des Galeries, Bureau 300, Québec QC G2K 0H5

Par courriel : info-bizz@bizzmedia.ca