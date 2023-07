Conditions d'utilisation

1. Conditions de participation

Nos concours s'adressent aux résidants de la province de Québec. Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus.

Aucun achat n'est requis.

2. Façon de participer

La seule façon de vous inscrire à nos concours est en remplissant le formulaire d'inscription prévu à cet effet sur le site Showbizz.net. Une participation par personne par jour est permise tout au long de la période couverte par le concours. Showbizz.net ne peut être tenu responsable des problèmes empêchant l'inscription au concours. Aucune participation ne sera utilisée pour un autre concours.

3. Durée et date limite de l'inscription

Les dates de début et de fin de concours sont affichées dans le haut de la page de chaque concours dans la section Concours du site selon la formulation "Concours en vigueur du X au X".

4. Description des prix

Les prix n'ont aucune valeur monétaire. Ils ne peuvent être remboursés, ni transférés à quelqu'un d'autre, ni échangés. Les prix doivent être acceptés tels quels et ne peuvent être monnayés. Dans le cas où vous ne pouvez profiter de votre prix, aucun prix de compensation ne sera offert.

Notez qu'il arrive qu'il y ait plus de gagnants que de place dans le cas d'une première. Dans ce cas-ci, Showbizz.net n'est pas responsable si vous n'avez pu profiter de votre prix et ne peut offrir de prix de compensation.

5. Désignation des gagnants

Les gagnants seront tirés aléatoirement à la fin de chaque concours parmi toutes les participations reçues pendant le déroulement du concours. Un seul gagnant par adresse postale est permis.

La liste complète des gagnants sera publiée sur la page du concours, à la place du formulaire d'inscription.

6. Conditions générales

En participant à nos concours, vous acceptez de vous conformer à ces règlements. Les décisions rendues par les juges de ce concours sont les seules qui prévalent et sont finales et sans appel. Si nécessaire, il revient au gagnant de payer les taxes et autres frais liés au prix. Showbizz.net ne peut être tenu responsable de tout dommage accidentel physique ou logistique causé par ce concours.

Showbizz.net ne peut en aucun cas être tenu responsable d'une perte, d'un retard de livraison, d'une erreur d'adresse ou d'un mauvais fonctionnement technique des prix attribués dans le cadre de ce concours.

Showbizz.net ne peut en aucun cas être tenu responsable si un gagnant d'un concours n'a pas pris connaissance, dans les temps requis, du courriel envoyé pour lui apprendre les détails concernant la prise de possession de son prix. Il est de la responsabilité des participants de vérifier s'ils ont reçu des courriels de la part des membres de l'équipe Showbizz.net et de prendre possession du prix dans les délais requis. Normalement, les gagnants reçoivent un courriel quelques jours avant une présentation spéciale ou reçoivent leur prix par la poste, à l'adresse indiquée lors de l'inscription au concours, quelques jours après le tirage (dans le cas de laissez-passer valables en tout temps, DVD et autres marchandises du genre).

De même, dans le cas de laissez-passer valables en tout temps,Showbizz.net n'est pas responsable de la disponibilité du film en salles lors de la réception du billet par les gagnants.

S'il advenait que Showbizz.net découvre qu'un participant s'est inscrit par un moyen frauduleux ou qu'il n'ait pas respecté les présents règlements, il se verra automatiquement disqualifié de ce concours, ainsi que de tous les concours subséquents sur le site.

Le texte des règlements du concours sera en tout temps accessible sur le site Showbizz.net, sur la page Conditions d'utilisation.

Tout geste posé par un participant ou une autre personne visant à causer des dommages à ce site Internet, ou uniquement dans le but de nuire au bon déroulement du concours représente une violation des lois pénales et civiles et Showbizz.net est en droit de réclamer des dommages et intérêts dans un tel cas. Si un tel acte est posé, Showbizz.net ne peut être tenu responsable de ses conséquences sur le déroulement du concours.