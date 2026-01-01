Termes et conditions d'utilisation

Portée et finalité

BIZZ Média Inc. (« nous », « l'Entreprise » ou « notre ») exploite https://showbizz.net (le « Site »). Les présents Termes et conditions d'utilisation (les "Termes et Conditions") régissent votre utilisation du Site. En utilisant le Site, ses pages et ses fonctionnalités, vous acceptez les Termes et Conditions dans leur ensemble. Si vous êtes en désaccord avec une partie quelconque des présentes, vous ne devriez pas utiliser le Site, car cette condition vous interdit de le faire. C'est pourquoi, à chacune de vos visites sur le Site, vous confirmez que vous acceptez d'être lié par les Termes et Conditions, sans s'y limiter. Vous déclarez et garantissez que vous avez la capacité légale d'accepter les Termes et Conditions en votre nom.

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier les présents Termes et Conditions à tout moment, et, par conséquent, vous devriez vérifier la présence de changements avant de continuer à utiliser nos services et notre contenu. En utilisant le Site après que des modifications aient été apportées à ces Termes et Conditions, vous acceptez ces modifications, que vous les ayez révisées ou non.

Le fait que nous n'exercions ou n'appliquions pas un droit ou obligation ou toute autre disposition en vertu des présents Termes et Conditions ne constitue pas une renonciation à ces droits ou obligations ou dispositions et ne peut, en aucun cas, être interprété comme constituant une telle renonciation ou ratification.

Si n'importe quel aspect de ces Termes et Conditions est jugé inapplicable, le reste restera en vigueur.

Tous les droits non expressément accordés par les présents Termes et Conditions nous sont exclusivement réservés.

Ces Termes et Conditions ont été révisés la dernière fois le 1er mai 2024.

Restrictions

Si vous avez moins de 18 ans, veuillez obtenir l'autorisation d'un parent ou tuteur avant de prendre part à n'importe quelle communauté. Ne donnez jamais de renseignements personnels sur vous-même ou quelqu'un d'autre n'avez pas l'autorisation (par exemple, votre école, numéro de téléphone, nom complet, adresse postale ou adresse courriel).

En visitant n'importe quelle page du Site, vous comprenez que du contenu destiné aux adultes peut être rencontré qui n'est pas nécessairement adapté pour les enfants. Vous devez avoir au moins 18 ans ou avoir un parent/tuteur présent pendant que vous regardez n'importe quelle page ou autre correspondance ou contenu sur le Site (qui inclut tout le contenu et le code de n'importe quelle page hébergée sur https://www.showbizz.net, ou n'importe quel contenu ou un code relatif à ou depuis ce Site qui a été transmis par courriel ou par tout autre moyen). Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout dommage résultant de la visualisation ou de la contribution à tout contenu sur le Site.

Droits d'auteur et marques de commerce

Tous les contenus créés, développés, diffusés, communiqués, élaborés ou générés sur le Site (notamment textes, illustrations, images, codes, marques de commerce et URL) ou reproduits sur le Site ainsi que leur sélection, composition et arrangement appartiennent à l'Entreprise ou sont sous licence de tiers et sont protégés par la loi et par le droit d'auteur et ce, pour le monde entier. En conséquence, il vous est donc interdit de copier, reproduire, modifier, reformuler, rééditer, et plus généralement d'utiliser les éléments composants le Site appartenant, tant de façon partielle que totale, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'Entreprise. Aucune licence ou droit d'utilisation ne vous est conféré ou ne peut être inféré du fait de votre inscription au Site (si applicable) ou de votre navigation sur le Site. Il vous est interdit de notamment modifier, copier, distribuer, publier, transmettre, diffuser, reproduire, compiler, arranger ou sauvegarder les contenus du site et de créer des compilations, incluant en tout ou en partie des contenus du site, ou de transférer à quiconque ces contenus de quelque manière que ce soit, incluant par la reproduction et transmission d'un extrait des contenus accompagné ou non d'un hyperlien, sans autorisation écrite de l'Entreprise ou sans que la loi ou les fonctionnalités du Site ne vous le permettent expressément. Il vous est aussi interdit de vendre ou tirer profit de quelque manière que ce soit des contenus, information, logiciel, produit ou services obtenus à partir du Site ou encore de créer des compilations et œuvres dérivées des éléments précités.

"Showbizz", "Showbizz.net" et le logo de Showbizz.net sont des marques de commerce appartenant à BIZZ Média inc.

Droits sur les informations publiées

Aux fins des présentes, le terme « matériel généré par l'utilisateur » désigne toute information, contenu, ou tout autre média, téléchargé, envoyé par la poste ou par courriel, soumis ou autrement communiqué au Site par l'intermédiaire de n'importe quelle méthode à n'importe quelle page sur le Site ou par tout autre moyen de communication ou de présentation.

Tout contenu (y compris tout matériel généré par l'utilisateur ou par le visiteur) soumis soit par courriel, formulaires de critiques, de commentaires ou toute autre page hébergée sur le Site ou à ses systèmes d'agrégation de contenu devient notre propriété, et nous nous réservons le droit de modifier, supprimer, publier, mettre en marché ou échanger un tel contenu.

En partageant toute contribution ou matériel généré par l'utilisateur (y compris tout texte, photographie, graphisme, vidéo, fichier audio ou tout autre type de média ou de contenu) avec nous, vous acceptez de nous accorder, sans frais, l'autorisation d'utiliser le matériel dans une façon que nous jugeons correcte (y compris la modification, reproduction, réutilisation ou suppression de celui-ci). Vous confirmez par les présentes que votre contribution est votre propre œuvre originale, qu'elle n'est pas diffamatoire et qu'elle n'empiète pas sur les lois du pays d'où vous utilisez le Site, ni les lois du Canada ou des États-Unis d'Amérique, et que vous avez la pleine capacité d'accepter les présents Termes et Conditions. Vous renoncez à votre droit moral concernant votre contribution.

Votre compte

Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre compte et du mot de passe qui y est associé. L'Entreprise ne pourra être tenue responsable d'un usage non autorisé de votre compte et vous acceptez de porter toutes les responsabilités liées aux actes commis avec votre mot de passe. Dans le cas où la confidentialité de votre compte viendrait à être compromise, vous devrez avertir l'Entreprise le plus tôt possible afin d'éviter une éventuelle utilisation frauduleuse, à l'adresse spécifiée. L'Entreprise ne sera pas tenu responsable pour toute perte ou dommage résultant notamment du non-respect des mesures de sécurité énoncées à la présente section.

Lors de l'inscription en ligne pour la création d'un compte sur le Site, vous vous engagez et reconnaissez fournir que des informations véridiques, exactes, à jour et complètes sur vous et détenir toutes les autorisations requises vous le permettant. Vous vous engagez à ne pas créer une fausse identité ou à employer de fausses informations. En tout temps, vous vous engagez à maintenir les informations de votre compte à jour et le plus fidèlement possible et vous veillerez, dès qu'un changement s'opère, ou dès que vous avez connaissance qu'un changement s'opère, à modifier votre compte en conséquence. En aucun temps vous ne pouvez utiliser les services du Site ou le Site ou créer un compte dans le but d'induire en erreur.

Advenant le cas où vous fournissiez des informations fausses, inexactes, mensongères, incomplètes ou ne respectant pas les Termes et Conditions, l'Entreprise se réserve le droit, à son entière et totale discrétion, de suspendre ou de résilier votre compte avec ou sans préavis et d'informer les autorités compétentes.

Vos contributions et Nétiquette

Afin de rendre l'expérience de navigation sur le Site le plus agréable possible pour tous, l'utilisation du Site doit en tout temps être conforme aux Termes et Conditions. Toutes les actions que vous prenez en participant aux contenus, critiques, forums, espaces de discussion, blogues, volets interactifs et plus généralement toute page du Site où vous pouvez laisser des commentaires, vous exprimer, contribuer et enrichir le contenu mis en ligne par vos éléments notamment tout billet, note, donnée, commentaire, ajout, animation, article, publication, texte, lien, hyperlien, hypertexte, photo, image, fichier, vidéo, musique, éléments audio et/ou vidéo, webcasting et plus généralement toute information ou contenu généré par vous sous quelque forme que ce soit (ci-après «Contribution») doivent être en tout temps conformes aux Termes et Conditions.

Les Contributions injurieuses, diffamatoires, obscènes, offensantes, discriminatoires, racistes, violentes, sexistes ainsi que comportant du matériel illégal ou violant la propriété intellectuelle sont interdites. Votre Contribution ne devra jamais être contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public et aux lois et réglementations en vigueur. Plus particulièrement mais de façon non exhaustive, aucune Contribution ne peut être de nature pédophile, pornographique, pédo-pornographique, incitant au crime, à la violence, à la haine, au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie, à l'homophobie ou encore faisant l'apogée des crimes de guerre ou contre l'humanité. Ainsi, aucune Contribution ne peut, par sa nature ou sa forme, inciter à la discrimination tant d'une personne, d'un groupe de personne et d'une famille en raison, notamment, de son appartenance à une ethnie, une religion ou une race, ni dénigrer, diffamer, porter atteinte à la réputation, vie privée et image d'un tiers. Les menaces, physiques ou matérielles, le harcèlement et le cyberbullying sont formellement interdits. Votre Contribution est sous votre entière, totale et complète responsabilité et vos propos n'engagent que vous. Votre Contribution ne doit en aucun temps matériellement endommager ou permettre d'endommager le Site et ses fonctionnalités.

Votre Contribution est le reflet de votre pensée, de vos préférences, de vos goûts et plus généralement de vous. Vous ne devez laisser entendre que votre Contribution est faite au nom d'un tiers à moins d'y être expressément autorisé. Vous ne pouvez laisser entendre ou sous-entendre, faire croire, ou faire porter à la confusion que l'Entreprise et/ou le Site approuve, partage ou cautionne votre Contribution, à moins d'y être expressément autorisé.

La liberté d'expression doit être respectée. Tout le monde a droit à son opinion, ainsi, le respect des commentaires, idées et Contributions véhiculés par les autres est primordial, même si vous ne les partagez pas. Il est rappelé que vous êtes le seul responsable du contenu que vous diffusez sur le Site et de vos Contributions ainsi que des conséquences en découlant. Vous ne devez utiliser le Site ou les services pour mener ou envoyer toute étude, concours, système pyramidal ou chaîne de lettres, faire de la sollicitation à des fins politiques, professionnelles ou commerciales, envoyer des pourriels ("spamming"), contribuer de façon répétitive par l'envoi de messages multiples ayant pour but de perturber le Site ("flooding"), effectuer du piratage ("hacking"), effectuer tout autre acte à des fins illégales ainsi que détourner des Contributions. Il est également interdit d'effectuer des actes qui pourraient porter atteinte aux droits d'autrui ainsi qu'à la jouissance du Site et de ses fonctionnalités. Bien que l'Entreprise se réserve le droit de supprimer certaines données et Contributions, le tout à sa propre discrétion, cela demeure une faculté et non une obligation. L'Entreprise ne fait aucune déclaration concernant le contrôle du contenu de l'information disponible dans le Site, compte tenu du volume et de la vitesse de transmission des données sur le service. L'Entreprise se réserve le droit d'entamer des actions contre vous ou toute personne ne respectant pas les Termes et Conditions et d'informer les autorités publiques compétentes des activités, informations, contenus manifestement illicites dont elle a pris connaissance, à sa discrétion.

L'Entreprise, ses administrateurs, représentants, dirigeants, employés, agents et mandataires se réservent le droit, à leur discrétion, de supprimer toute ou partie de Contribution sur le Site qui contrevient, à leur avis, aux Termes et Conditions. L'Entreprise se réserve, à sa discrétion, le droit de supprimer et/ou de suspendre votre profil et/ou votre compte en cas d'atteinte grave ou répétées aux Termes et Conditions, et ce, avec ou sans préavis.

Vous ne devriez pas communiquer dans votre Contribution des informations de nature personnelle et/ou confidentielle qui permettent de vous identifier ou d'identifier un autre internaute. N'oubliez pas que nul n'est anonyme sur Internet. Les adresses IP peuvent être enregistrées pour des raisons de sécurité. Il vous revient d'être prudent et de vous protéger en limitant la divulgation de vos informations personnelles ou nominatives. Pour plus de détails, référez-vous à notre Politique de confidentialité.

Contenu du site (qualité, exactitude et utilisation)

En utilisant le Site et en vous appuyant sur toute information qui s'y trouve, vous le faites à vos propres risques et périls.

Vous ne devez pas utiliser le Site d'une manière qui est illégale, illicite, frauduleuse ou nuisible, ou en relation avec n'importe quel but illicite, illégal, frauduleux ou nuisible. Il peut y avoir du contenu sur les pages du Site et de ses sous-répertoires qui est créé par les membres du public. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur dudit contenu et, sauf indication contraire, ne sont pas les nôtres. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute perte ou dommage découlant de l'utilisation du Site ou de ses informations ou de son contenu.

Le Site est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais non limité à, des garanties implicites de qualité et de contenu destiné à un but spécifique. Les informations se trouvant sur le Site ne seront pas toujours à jour et ne sont pas nécessairement fiables. Les informations sont destinées uniquement à des fins de divertissement et ne peuvent pas servir comme un substitut à des conseils professionnels ou à des informations fiables, étant donné que les circonstances peuvent varier d'une personne à l'autre. Vous ne devriez pas agir ou vous fonder sur ces informations sans d'abord avoir accès à des conseils professionnels. N'essayez pas de faire les actions, solutions, remèdes, ou les instructions contenues sur le Site sans d'abord consulter un professionnel qualifié. Ils ne sont pas destinés à être et ne constituent pas des conseils professionnels. La transmission de cette information ne vise pas à créer une relation professionnel-client entre l'Entreprise et vous-même.

Les propriétaires, éditeurs, contributeurs, administrateurs et autres membres de notre personnel ne sont pas des professionnels qualifiés, ils mettent simplement en commun des renseignements trouvés sur Internet pour des fins de divertissement seulement. En utilisant le Site, vous renoncez par les présentes à toutes les réclamations, passées, présentes et futures, contre les propriétaires, éditeurs, contributeurs, administrateurs et autres membres de notre personnel.

Liens externes - limitation de responsabilité pour les liens vers d'autres sites web

Nous ne sommes pas responsables du contenu ou de la fiabilité de tous les autres sites Web auxquels nous fournissons un lien, et nous n'entérons pas, expressément ou autrement, les vues et/ou la teneur exprimée sur ces sites. Par conséquent, nous nous dégageons de toute responsabilité découlant de l'utilisation de ces sites Web. En cliquant sur un lien hypertexte mentionné sur le Site, vous serez redirigé vers un autre site et acceptez d'assumer les risques liés à l'utilisation de cet autre site Web. D'autres termes et conditions spécifiques à ces sites Web peuvent s'appliquer et il est recommandé que vous les lisiez attentivement.

Virus, dommages et disponibilité

Nous ne sommes pas responsable de tout problème ou mauvais fonctionnement du Site, des changements ou mises à jour dans le contenu du Site, de toute ligne ou réseau téléphonique, système de communication informatique en ligne, serveur ou fournisseur, matériel informatique, logiciel, dysfonctionnement de courriels ou problème technique, ou congestion web, y compris tout préjudice ou dommage à des utilisateurs ou à n'importe quel ordinateur de toute personne lié à ou résultant de l'utilisation du Site ou en téléchargeant tout matériel depuis le Site.

Nous ne faisons aucune garantie ou affirmation selon laquelle le serveur et les fonctions disponibles sur le Site seront ininterrompues ou sans erreur, que les défauts seront corrigés, ni que le contenu lui-même est ou sera exempt de virus ou autres codes malveillants. Vous reconnaissez qu'il est de votre responsabilité de mettre en œuvre des procédures suffisantes (y compris les contrôles de sécurité anti-virus et autres) pour satisfaire vos besoins particuliers pour l'exactitude des données d'entrée et de sortie, ainsi que pour votre sécurité et celle du moyen utilisé par vous pour afficher tout contenu du Site.

Juridiction

Les lois fédérales du Canada et les lois provinciales du Québec régissent votre utilisation du Site dans le cas où les présents Termes et Conditions ne sont pas clairs ou sont incomplets.

Vous acceptez irrévocablement d'élire les tribunaux du Québec, district judiciaire de Québec (la ville), comme compétence exclusive pour connaître de tout différend découlant des Termes et Conditions.

Responsabilité limitée

Nous et nos dirigeants, employés, sous-traitants ou fournisseurs de contenu ne seront pas responsables de toute perte ou dommage découlant de votre utilisation de tout contenu, information, fonction ou service à n'importe quel endroit sur le Site ou d'autres emplacements associés (par exemple le contenu, les liens, courriels, lettres, documents et autres produits ou correspondance de l'Entreprise).

Même si nous faisons des efforts raisonnables pour conserver les ressources du Site, elles, de temps à autre, pourraient devenir obsolètes, être inexactes, erronées ou autrement inappropriées. Tel que noté ci-dessus, en utilisant le Site, vous accepte de ne pas suivre toute instruction, suggestion, étape, liste, tutoriel, ou tout autre contenu sur le Site ou son contenu publié ailleurs jusqu'à ce que vous ayez consulté un professionnel qualifié qui n'est pas lié à l'Entreprise.