Indéfendable : Le producteur nous donne un indice sur la finale de saison

Il reste environ un mois et demi à nos quotidiennes avant qu'elles fassent relâche pour la saison estivale. Ce faisant, les téléspectateurs anticipent déjà les finales de saison qui vont leur être présentées, qui sont généralement surprenantes.

Croisée lors du Gala de la Fondation Autiste & majeur, le plus que sympathique Charles Lafortune a bien voulu nous donner un indice sur ce qui nous attend avec la finale de saison d'Indéfendable, une production de Pixcom.

Le personnage de Léo Macdonald (Sébastien Delorme) sera vraisemblablement sous la loupe.

Le producteur nous dit : « Là, on a commencé à voir que Léo a des menaces. Le poisson dans son char et plus. Tu sais, il s'est embarqué dans quelque chose. En cour, il a joué au coq. Il y a eu un gros moment où c'était un grand principe judiciaire que lui disait Richard Dubé : un avocat de la défense ne pose jamais une question dont il ne connait pas la réponse. »

« Et là, il a fait ça. Puis, il s'est fait avoir. Et là, sa vie est de plus en plus en danger », nous remémore-t-il.

Il poursuit : « Léo va commencer à faire des mauvais choix. Parce que c'est un gars qui vient de Pointe-Saint-Charles. Léo, à quelque part, il a un côté sombre en lui qui ne se laissera pas coincer. C'est peut-être pas la meilleure affaire à faire quand t'es un avocat de la défense. »

En effet, cette semaine, on voit Léo prendre des chances et refuser l'aide que tente de lui apporter son collègue, Me Lapointe, en engageant un garde du corps. Léo sera réticent en présence de cet homme fort et tentera de le tenir à distance, malgré une menace de plus en plus pesante. Vous verrez aussi qu'un homme mystérieux rôde près du domicile de Léo...

L'autrice Izabel Chevrier va-t-elle compléter sa troisième saison avec une tentative d'attentat sur la personne de Léo? Il faudra bien sûr être au rendez-vous jusqu'au 24 avril pour le savoir.

Maxim Roy reviendra-t-elle dans l'intrigue? La réponse ici.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Notons que la semaine prochaine, dans la quotidienne, une comédienne bien connue et sa jeune fille viendront se donner la réplique dans une nouvelle intrigue.