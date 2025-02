Maxim Roy reviendra-t-elle dans Indéfendable? Elle répond

Vendredi, de passage à Ça finit bien la semaine, Maxim Roy a répondu à une question à laquelle elle refusait de répondre en entrevue jusque-là : sera-t-elle de retour cette saison dans Indéfendable?

« Me Alain défend le crime organisé. Ça ne s'est pas bien passé », indique-t-elle.

C'est une des rares fois qu'elle a perdu sa cause, et c'est de la faute à Léo. On s'en prend à Léo. Je viens pour ça, pour essayer de régler ça.

On peut donc s'imaginer que le poisson mort, les photos intimes de sa conjointe envoyées à sa collègue, etc, sont donc probablement les contrecoups de cette cause perdue. Évidemment, le visage de Dylan Blondin (Patrice Godin) nous vient en tête. Ce ne serait pas étonnant qu'il soit derrière tout ça.

Maxim Roy se dit étonnée que son personnage ait autant fait réagir. « Je sais qu'on m'en veut, surtout les petites madames. Elles blâment Me Alain d'avoir entraîné Léo dans le crime organisé alors que ce n'est pas ça. J'avoue que ça me fait un petit peu de quoi parce que c'est la première fois que je joue un personnage que les téléspectateurs prennent en grippe. »

Notons que c'est au mois d'avril prochain que Me Alain reviendra dans la série. Fera-t-elle partie de la finale de saison? À suivre!

Voyez ici quand se terminera la saison ce printemps.