Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1993, Patrice Godin a su se tailler une place de choix dans le paysage culturel québécois. Après des apparitions remarquées dans Zap et Le Sorcier, Patrice Godin se joint en 1996 à l’équipe de la quotidienne Virginie, où il incarne pendant plusieurs années Marc Dubuc. Puis, des rôles principaux dans des séries d’importance suivent : Diva, Tag, Ces enfants d’ailleurs, Réseaux, et la très marquante La vie, la vie II. Il a aussi campé le personnage de Patrick Kanada dans le très populaire téléroman Emma. Ce rôle lui a d’ailleurs valu une mise en nomination au gala Métrostar. Plusieurs autres rôles se succèdent ensuite à la télévision : Grande Ourse, Le 7e round, Annie et ses hommes, Providence, La galère et Destinées.





Au théâtre, Patrice Godin a joué sous la direction de certains des metteurs en scène les plus importants du Québec, de Monique Duceppe à Serge Denoncourt, en passant par Fernand Rainville. Sa carrière sur les planches est des plus polyvalentes, il passe aisément du théâtre de création, dans Le chemin des passes-dangereuses, de Michel-Marc Bouchard aux plus grands classiques dont Le Cid de Corneille. Il a été de la création théâtrale de la pièce à succès Mambo Italiano, présentée près de 80 fois à travers tout le Québec.





Patrice Godin a aussi fait sa marque au cinéma. Plusieurs se souviendront de ses performances dans des films comme Full blast de Rodrigue Jean, Sous-sol de Pierre Gang, et Rédemption de Joël Gauthier.