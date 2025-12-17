Découvrez la bande-annonce de la 2e saison de Détective Surprenant : Voici quand vous pourrez la voir

illico+ dévoile aujourd'hui la bande-annonce haletante de la 2e saison de la série Détective Surprenant, très attendue des téléspectateurs.

On y retrouve évidemment le formidable Patrick Hivon, qui prend le rôle-titre, pour cette nouvelle enquête intitulée Le baron de l'Archipel.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

L'histoire va comme suit : Le corps d’un Madelinot est retrouvé dans un commerce de Verdun. L’enquête est confiée au lieutenant-détective Gingras, qui fait appel à Surprenant pour interroger les proches de la victime restés aux Îles-de-la-Madeleine. Il rencontre ainsi Claude Goyette, surnommé « le Baron », figure influente et respectée de l’archipel. Mais tout bascule une nuit de la Mi-Carême, fête traditionnelle marquée par les masques et le mystère : Goyette est assassiné par un personnage costumé.

Persuadé qu’il ne s’agit pas d’une simple coïncidence, Surprenant, s'acharne à chercher le lien entre les deux meurtres. Au fil de l’enquête, l’image de bienfaiteur du Baron se fissure, révélant un univers de secrets, de trahisons et de rivalités familiales. Surprenant devra élucider une affaire où nul n’est vraiment ce qu’il laisse paraître…

L'histoire, tournée dans les paysages exceptionnels des Îles-de-la-Madeleine, s'inspire du roman Les Demoiselles de Havre-Aubert de l'auteur Jean Lemieux.

Alors que Catherine Brunet, Patrice Godin, Mikhaïl Ahooja et plusieurs autres reprennent leurs personnages, plusieurs nouveaux visages s'invitent dans l'intrigue, comme Vincent Graton, Brigitte Paquette et Évelyne Brochu. Ça promet!

C'est à compter du 22 janvier que vous pourrez voir cette 2e saison, en primeur sur illico+. Cette 2e saison comporte six nouveaux épisodes de 60 minutes.