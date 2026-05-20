Diplômée en 2005 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Evelyne Brochu a rapidement fait sa marque. Elle a débuté sa carrière au cinéma en jouant dans les films Cheech, Polytechnique, Frisson des collines et Café de Flore. En 2012, elle tenait le rôle principal dans Inch’Allah, pour lequel elle a obtenu une nomination aux Canadian Screen Awards en 2013.





On a également pu la voir dans les films Tom à la ferme, de Xavier Dolan, Les Loups, de Sophie Deraspe, et Pawn Sacrifice, d’Edward Zwick.





À la télévision, elle a tenu un rôle important dans la populaire émission La promesse durant cinq années consécutives. Elle a fait partie de la distribution des séries Aveux et Mirador. Elle a reçu deux nominations au Gala des prix Gémeaux en 2010 pour ses rôles dans La promesse et Aveux, puis c’est en 2012 qu’elle reçoit un prix Gémeaux pour le rôle de Mélanie Gauthier dans La promesse. Elle a participé régulièrement au tournage de la série Orphan Black à Toronto.





Au théâtre elle a joué dans Le diable en partage, La nuit arabe, Sacrée famille, L’assassinat d’Andrew Jackson, Le lion en hiver, Réveillez-vous et chantez, Chambre(s) et Tom à la ferme.