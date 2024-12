Top 10 des plus beaux looks du Gala Québec Cinéma 2024

Encore une fois cette année, les artistes et artisans du septième art québécois avaient enfilé leurs plus beaux atours pour fouler le tapis rouge du 26e Gala Québec Cinéma.

Parmi les plus beaux looks de la soirée, on note Karine Vanasse, qui portait une robe incroyable de la marque Monot et Évelyne Brochu qui avait enfilé une robe révélatrice de Aya Muse.

Mylène MacKay était aussi splendide, montrant fièrement son joli bedon de future maman.

Rappelons que la cérémonie est animée cette année par l'humoriste Phil Roy, qui était, lui aussi, très élégant.

