Ces deux formidables acteurs se partageront la vedette dans une saga familiale intrigante

Nous découvrons aujourd'hui l'incroyable distribution de la série In Memoriam, qui sera offerte en 2024 sur CRAVE.

Dans cette histoire originale, quatre héritiers d’un homme d’affaires doivent traverser une série d’épreuves troublantes afin de mettre la main sur 84 millions de dollars.

C'est l'auteur Pierre-Marc Drouin (Doute raisonnable) qui signe le scénario.

Celui-ci a d'ailleurs décrit son projet ainsi sur les réseaux sociaux : « C'est un peu comme si Succession pis Squid Game avaient fait un enfant, pis l'avaient confié à Serge Boucher. » Notre curiosité ne pourrait être davantage piquée.

Evelyne Brochu, Éric Bruneau, Catherine Brunet et Jean-Simon Leduc interprètent les quatre successeurs de la fratrie tandis que le rôle du défunt père revient à Bruno Marcil.

La distribution comprend également Thomas Antony Olajide, Nour Belkhiria, Mani Soleymanlou, Martin Drainville, Catherine Bérubé, Robin L'Houmeau, Carole Chatel, Josée Beaulieu, Patrick Goyette, Nicolas Canuel, Martin Desgagné et Mylène Dinh-Robic.

Le synopsis complet va comme suit : Julien (Jean-Simon Leduc), Judith (Catherine Brunet), Mathieu (Éric Bruneau) et Lucile (Evelyne Brochu) sont quasi-orphelins. Leur mère s’est enlevé la vie lorsqu’ils étaient enfants et ils ont rompu les liens avec leur père, Paul-Émile de Léry (Bruno Marcil), l’accusant d’être responsable de la tragédie. Puis un jour, ils sont conviés à la lecture de son testament. Une surprise de taille les attend : à moins de se prêter à une compétition sous la forme d'une série d’épreuves au terme de laquelle les gagnants mettront la main sur sa fortune de 84 millions, personne n’héritera de rien. Les épreuves troublantes révéleront des pans sombres de leur historique familial et sèmeront le chaos en faisant ressurgir les blessures du passé. Comme quoi, même mort, Paul-Émile a toujours la mainmise sur eux.

In Memoriam se déclinera sur 8 épisodes de 60 minutes.

Il s'agit d'une idée originale de Pierre-Marc Drouin créée avec la participation de Pascale Renaud-Hébert et la collaboration de Jean-Philippe Baril-Guérard. Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault assureront la réalisation.

Découvrez une première image de la série ici.

Notons que Pierre-Marc Drouin est également derrière le projet qui ramènera Vincent-Guillaume Otis au petit écran. Les détails à ce sujet sont ici.