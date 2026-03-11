Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Bruno Marcil

Comédien
Visionner les images de Bruno MarcilBruno Marcil
Bruno Marcil
Bruno Marcil
Bruno Marcil
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (27)

Voir tout
Voir les films de Bruno Marcil sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Des épreuves à venir pour Daniel dans «STAT» ? Bruno Marcil commente
Télé

Des épreuves à venir pour Daniel dans STAT? Bruno Marcil commente

Wednesday, March 11, 2026 6:00 PM
Image de l'article Photo : Un nouveau look pour Bruno Marcil
Télé

Photo : Un nouveau look pour Bruno Marcil

Friday, March 6, 2026 10:00 AM
Mr Big 2
Télé

Bande-annonce : Découvrez Pierre-Yves Cardinal à la tête de Mr Big saison 2

Thursday, February 19, 2026 9:45 AM
Image de l'article Un nouveau rôle pour Bruno Marcil dans une série qui connaît un beau succès
Télé

Un nouveau rôle pour Bruno Marcil dans une série qui connaît un beau succès

Monday, November 10, 2025 11:20 AM
Image de l'article Une intrigue complexe et captivante pour lancer l'ultime saison de «Doute raisonnable »
Télé

Une intrigue complexe et captivante pour lancer l'ultime saison de Doute raisonnable

Thursday, October 23, 2025 11:25 AM
Image de l'article Un nouveau rôle dans une populaire série pour Bruno Marcil de «STAT »
Télé

Un nouveau rôle dans une populaire série pour Bruno Marcil de STAT

Tuesday, September 30, 2025 10:30 AM
STAT
Télé

Vidéo : Une scène bouleversante dans le prochain épisode de STAT

Monday, September 22, 2025 11:40 AM
Image de l'article Voici qui remplacera Marc-André Grondin dans «Doute raisonnable »
Stars

Voici qui remplacera Marc-André Grondin dans Doute raisonnable

Wednesday, July 30, 2025 4:30 PM
STAT
Télé

Ces deux comédiens de STAT nous disent quoi attendre de la finale de saison

Tuesday, April 22, 2025 12:00 PM
Image de l'article « STAT» : Bruno Marcil aborde une question que bien des adeptes se posent
Télé

STAT : Bruno Marcil aborde une question que bien des adeptes se posent

Thursday, February 27, 2025 2:55 PM
STAT
Télé

Bande-annonce de STAT : Steve sera-t-il libéré?

Monday, February 17, 2025 1:50 PM
STAT
Télé

Bruno Marcil aborde ses scènes avec la tarentule dans STAT

Wednesday, December 18, 2024 11:15 AM
STAT
Télé

Bruno Marcil défend son personnage dans STAT

Tuesday, December 17, 2024 3:45 PM
Masterchef Québec
Télé

On vous révèle un secret de tournage de Masterchef Célébrités temps des fêtes 2024

Monday, December 16, 2024 7:30 PM
Image de l'article On vous révèle une information clé concernant le retour de «STAT »
Télé

On vous révèle une information clé concernant le retour de STAT

Monday, December 16, 2024 3:45 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c