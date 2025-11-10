Un nouveau rôle pour Bruno Marcil dans une série qui connaît un beau succès

illico+ dévoile l'identité des comédiennes et comédiens qui se joindront à la deuxième saison de la série Mr Big, qui sera diffusée en 2026.

On se souviendra que Pierre-Yves Cardinal remplacera François Arnaud dans le rôle principal. Celui-ci sera accompagné à l'écran du reste de l'escouade, composée de Guillaume Cyr, Julianne Côté, Véronique Perron et Fred Eric Salvail.

À ceux-ci s'ajouteront de nombreuses personnalités bien connues, à commencer par Bruno Marcil et Geneviève Schmidt, qu'on peut voir actuellement dans STAT. Pour le moment, nous n'en savons pas plus sur les rôles qu'ils interpréteront.

Daniel Brière, Michel Charette, Bénédicte Décary, Sophie Desmarais, Steve Gagnon, Fayolle Jean Jr, Myriam LeBlanc, Sylvain Marcel, Ayana O'Shun, Noah Parker, Dany Boudreault, Christophe Levac, Stéphanie Perreault, Marie-Claude St-Laurent et Marc St-Martin complètent la distribution de cette suite.

Rappelons que dans Mr Big, des agents doubles hors de l'ordinaire imaginent des mises en scène ambitieuses pour pousser des suspects aux aveux.

Produite par ALSO, en collaboration avec Quebecor Contenu, la deuxième saison qui est actuellement en tournage comptera 8 enquêtes étonnantes, chacune déployée sur 1 à 2 épisodes, pour un total de 10 épisodes d'une heure. Les scénarios sont signés Marie-Hélène Lafortune, Alexis Durand-Brault, Marie-Ève Bourassa et Sophie Lorain. Alexis Durand-Brault réalise de nouveau le projet.

Une production originale d'illico+ à voir en 2026.