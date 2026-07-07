Genevieve Schmidt

Cinéma
Oeuvres (29)Voir tout
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Mr Big
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Geneviève Gendron
En cours
STAT
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Isabelle Granger (2022-)
En cours
Je ne suis pas un robot
2021 - Aujourd'hui
Comédienne
Marie-Chantal
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2023
Meilleur rôle de soutien : série dramatique quotidienne
STAT
Prix Gémeaux
2020
Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle
District 31
Prix Gémeaux
2019
Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle
Unité 9