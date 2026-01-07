Les téléspectateurs s'expriment sur le sort de Siméon dans STAT

L'autrice Marie-Andrée Labbé a lancé sa saison hivernale de STAT avec une intrigue pour le moins inquiétante, alors que le jeune Siméon, le fils d'Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), se retrouve entre la vie et la mort après avoir été au coeur d'un incendie qu'il a lui-même déclenché en voulant se faire à manger.

Admis d'urgence à l'hôpital Saint-Vincent, le jeune homme a été pris en charge par Emmanuelle (Suzanne Clément) et son équipe, avec toute la fougue nécessaire pour tenter de lui sauver la vie. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes et ses chances de survie diminuent à vue d'oeil. La situation causera d'ailleurs des frictions majeures au sein du personnel, dans le deuxième épisode, alors que les opinions seront partagées sur l'attention qu'on doit accorder à Siméon dans les circonstances.

Vous avez été nombreux à vous exprimer sur les réseaux sociaux, concernant ce revirement majeur de situation. Outre la grande affection du public pour le formidable interprète de Siméon, Benjamin Gratton, et les espoirs qu'il survive, les craintes sont élevées.

Vous avez écrit :

« Peut-être que pour faire évoluer l'émission il ne survivra pas et ça donnera plus de contenu pour la suite... entre Pascal et Isabelle ça fera un autre sujet a suivre... bla bla bla on peut supposer plein de chose, mais il reste que l'émotion m'a poignée, les larmes ont coulé bin oui... c'est qu'il est très attachant ce Benjamin, adorable! Toutes les réponses sont bonnes, donc attendons la suite! (Pour Benjamin❤️) »

« La saison dernière Siméon a dit une phrase poignante "je dois partager ma maman, Maurice a besoin d'une maman" avec l'épisode d'hier ça me tourne en boucle... va-t-il décédé en laissant sa maman à Maurice 😭😭😭 seigneur que c'est poignant !! Bravo aux auteurs et acteurs sincèrement!!! »

« Malheureusement j’ai peur que non 😔 Ça va être un printemps où tous vont se sentir coupable! Manu de ne pas avoir respecté sa parole de sauver Siméon comme elle l’a promis à son amie Isa. Isa d’avoir fait confiance à Pascal pour s’occuper de son fils et d’avoir accepté de faire une opération au lieu de s’en occuper elle-même. Pascal d’avoir retardé à partir et d’avoir laissé Siméon seul! »

« Oui je sais que c' est un garçon courageux surtout avec une maman chirurgienne il va s'en sortir. »

« Impossible qu'il meurt ! Sinon Manue n'aurait jamais dit à Isabelle qu’elle lui promettait de le ramener. »

« Je ne peux pas croire qu'ils vont le faire mourir ! Très bon comédien et je suis certaine que Benjamin est fier de son rôle dans STAT ce serait vraiment triste de lui enlever ça »

« Moi je crois que c'est le pompier qui va faire don de ses poumons car le cancer doit être trop avancé »

En effet, plusieurs téléspectateurs pensent que les destins de Siméon et du pompier qui l'a sauvé, joué par Patrice Godin, s'entrecroiseront jusqu'au décès de l'un des deux. Le pompier n'est pas atteint d'un cancer du poumon, mais plutôt d'un cancer beaucoup plus surprenant. Nous avons hâte de voir comment ce cas va évoluer. Le décès de l'un va-t-il permettre de sauver l'autre?

Plusieurs pensent aussi que l'intelligence artificielle aura un rôle à jouer dans la guérison de Siméon.

Chose certaine, si l'autrice choisit de mettre fin à la vie de Siméon, on pourra dire que c'est un choix audacieux, qui changera pour toujours le visage de cette série et de ses personnages. Par contre, si elle décide de lui sauver la vie, on pourra la remercier de nous permettre de continuer à côtoyer ce formidable comédien, qui s'est taillé une place de choix dans notre coeur.

C'est à suivre les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.