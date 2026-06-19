Suzanne Clément

Cinéma
Oeuvres (21)Voir tout
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The Sticky
2024 - Aujourd'hui
Comédienne
Valérie Nadeau
En cours
STAT
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Emmanuelle St-Cyr (2022-)
En cours
Unité 9
2012 - 2019
Comédienne
Shandy Galarneau (2012-2013)
Prix et distinctionsVoir tout
Les Zapettes d'or
2024
Personnage fictif le mieux interprété
STAT
Prix Gémeaux
2023
Meilleur premier rôle: série dramatique quotidienne
STAT
Prix Gémeaux
2008
Meilleure interprétation premier rôle féminin comédie
Les hauts et les bas de Sophie Paquin