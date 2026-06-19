Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Suzanne Clément

Comédienne
Visionner les images de Suzanne Clémentsuzanneclement3
STAT
STAT | S5
PAULINE JULIEN : FEMME PAYS
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (21)

Voir tout
Voir les films de Suzanne Clément sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Les Zapettes d'or
2024
Personnage fictif le mieux interprété
STAT
Prix Gémeaux
2023
Meilleur premier rôle: série dramatique quotidienne
STAT
Prix Gémeaux
2008
Meilleure interprétation premier rôle féminin comédie
Les hauts et les bas de Sophie Paquin

Dans l'actualité

Voir tout
PAULINE JULIEN : FEMME PAYS
Cinéma

Bande-annonce : Suzanne Clément est fabuleuse dans la peau de Pauline Julien

Friday, June 19, 2026 1:48 PM
STAT
Télé

Julie Perreault souligne le retour en studio de l'équipe de STAT

Tuesday, May 5, 2026 8:00 PM
Image de l'article Vous en saurez davantage sur la mission de Manu dans le prochain épisode de «STAT »
Télé

Vous en saurez davantage sur la mission de Manu dans le prochain épisode de STAT

Wednesday, March 4, 2026 3:00 PM
STAT
Télé

Voici pourquoi Suzanne Clément a momentanément quitté STAT

Thursday, February 5, 2026 10:50 AM
STAT
Télé

Qu'adviendra-t-il de Siméon dans STAT?

Wednesday, February 4, 2026 10:52 AM
STAT
Télé

Les téléspectateurs réagissent à un revirement de situation majeur dans STAT

Wednesday, January 28, 2026 10:15 AM
STAT
Télé

Une surprise à la fin de STAT : est-ce vraiment possible?

Tuesday, January 27, 2026 9:15 PM
Image de l'article Une bande-annonce inquiétante pour «STAT »
Télé

Une bande-annonce inquiétante pour STAT

Monday, January 19, 2026 9:50 AM
STAT
Télé

Les téléspectateurs s'expriment sur le sort de Siméon dans STAT

Wednesday, January 7, 2026 4:00 PM
Image de l'article « Facteur A» : La nouveauté de Radio-Canada qui vous fera du bien à l'âme
Télé

Facteur A : La nouveauté de Radio-Canada qui vous fera du bien à l'âme

Wednesday, January 7, 2026 3:00 PM
Image de l'article Un retour bouleversant pour «STAT» : Préparez vos mouchoirs!
Télé

Un retour bouleversant pour STAT : Préparez vos mouchoirs!

Tuesday, January 6, 2026 11:00 AM
STAT
Télé

Retour de Marco dans STAT : Anglesh Major envoie un message aux fans de la série

Friday, November 28, 2025 4:00 PM
Image de l'article Agressions et féminicides pour clore la mi-saison de «STAT »
Télé

Agressions et féminicides pour clore la mi-saison de STAT

Wednesday, November 12, 2025 5:00 PM
STAT
Télé

Le Dr Vadeboncoeur répond à un commentaire sur cette scène de l'épisode de mardi de STAT

Thursday, November 6, 2025 6:00 AM
Image de l'article L'équipe de «STAT» dévoile en primeur un extrait pour le moins bouillant!
Télé

L'équipe de STAT dévoile en primeur un extrait pour le moins bouillant!

Tuesday, November 4, 2025 11:40 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c