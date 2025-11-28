Retour de Marco dans STAT : Anglesh Major envoie un message aux fans de la série

Lors de la finale de mi-saison de STAT, le personnage de Marco a refait surface en lien avec la fusion entre Saint-Vincent et l'hôpital universitaire.

Emmanuelle (Suzanne Clément) était plutôt froide envers son ancien collègue. « L'urgence de St-Vincent, c'est mon urgence », lui a-t-elle lancé, rageuse. Celle-ci refuse catégoriquement que ce dernier devienne son supérieur, ce qui risque de se produire dans l'éventualité d'une association entre les deux centres hospitaliers.

Contrairement à la chef de l'urgence, les téléspectateurs, eux, étaient extatiques de revoir le comédien dans leur série préférée.

« Yéééééééééééé Marco est de retour »

« Tellement contente de revoir le personnage de Marco....un excellent acteur »

« Yesss il revient ! »

« Retour de Marco: une célébration »

« Excellente façon de le ramener !!!! »

L'acteur Anglesh Major a réagi à cette vague d'amour en partageant une story sur Instagram. « Merci pour vos beaux mots concernant Marco ».

Puis, il a ajouté : « Je ne peux rien dire, mais préparez-vous pour la suite ».

Il n'est pas le premier à nous dire de nous accrocher pour ce qui s'en vient. Voici ce que Normand D'Amour a déclaré cette semaine.

Rappelons que STAT sera de retour le mardi 6 janvier à 20 h.

C'est à ce moment que nous saurons ce qui adviendra de Siméon. À ce propos, le père de Benjamin Gratton a tenu à souligner ceci.