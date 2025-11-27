Benjamin Gratton a-t-il demandé de quitter STAT? Voici la réponse

Depuis la finale de mi-saison de STAT de mardi dans laquelle on peut voir un incendie qu'on comprend allumé par la friteuse utilisée par Siméon (Benjamin Gratton), qui attendait l'arrivée de Pascal (Normand D'Amour).

Le papa de Benjamin, Mathieu Gratton, a pris la parole suite à la diffusion de l'épisode en question et répond à une question fréquemment posée par les téléspectateurs : « Est-ce que Benjamin aurait demandé à quitter la série? »

« Premièrement, on ne sait pas ce qui arrive après les Fêtes », indique d'abord le papa. « Je tiens à vous le rappeler. »

Benjamin adore jouer dans STAT. Ce n'est pas trop difficile pour lui. Il est bien encadré.

Mathieu enchaîne : « Même qu'un jour, je souhaite qu'il joue dans d'autres séries. Pour l'instant, il est dans STAT. On souhaite que sa carrière se poursuive. Je pense qu'il est capable de jouer encore des textes plus complexes. Peut-être dans une quotidienne, c'est difficile. Ça tourne vite. Mais dans une hebdomadaire, Benjamin pourrait apprendre plus de textes. »

« Donc, il adore STAT. Il adore jouer dans l'émission », réitère-t-il. « Il n'y a aucune décision future qui va être prise cette année, l'année prochaine ou dans deux ans d'arrêter STAT parce que c'est trop difficile. Je pense que tout le monde l'a pris sous son aile dans l'émission. Ça marche très bien. Nous autres, les parents, on est toujours aussi fiers. Je n'ai pas de scoop à vous donner. Juste vous dire de continuer à regarder l'émission. »

