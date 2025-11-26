Accueil
Patricia Paquin envoie un message aux fans de STAT concernant son fils Benjamin

« [...] soyez bienveillants. »

Image de l'article Patricia Paquin envoie un message aux fans de «STAT» concernant son fils Benjamin
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La finale de mi-saison de STAT a été diffusée mardi soir et Benjamin Gratton est au coeur du drame qui occupe la dernière scène.

SI VOUS N'AVEZ PAS VU LE 12E ÉPISODE DE LA 4E SAISON, CESSEZ VOTRE LECTURE ICI.

Alors que Pascal arrive à la résidence d'Isabelle pour prendre soin de son fils Siméon, il découvre la maison en proie aux flammes et le jeune homme est introuvable. Les policiers et les pompiers le retiennent pour ne pas qu'il se lance dans le brasier.

Il faut savoir que Pascal avait du retard sur son horaire et comme Siméon avait faim, il a décidé d'utiliser la friteuse. Nous n'avons pas vu ce qui s'est produit, seulement le résultat après coup.

Évidemment, les téléspectateurs sont impatients de découvrir ce qui adviendra de l'attachant garçon autiste.

Ainsi, la maman de l'acteur, Patricia Paquin, a envoyé un message aux téléspectateurs afin de protéger son fils des fans trop insistants qui le croiseront dans les lieux publics pendant les fêtes.

« Alors, pour ceux qui croiseront Benjamin : soyez bienveillants.

Évitez-lui les questions trop insistantes… sinon ses réponses risquent d’être aussi courtes que des frites allumettes! 😉 »

Voyez la publication complète ci-dessous.

Rappelons que l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, a envoyé un message aux téléspectateurs mardi soir, que vous pouvez lire ici.

