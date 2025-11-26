L'autrice de STAT s'adresse aux téléspectateurs en marge de la finale saisissante de mi-saison

Ce mardi soir était présentée la finale de mi-saison de la quatrième saison de STAT.

On peut dire que Marie-Andrée Labbé n'a rien perdu de son sens du punch en passant au format hebdomadaire puisque cette conclusion avait de quoi nous clouer à notre siège.

Dans cet épisode saisissant, l'autrice a choisi de mettre deux de ses personnages bien-aimés en danger. D'une part, Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) est maintenant dans la mire d'une organisation qui s'attaque aux femmes de tête dans des métiers non traditionnels. C'est le fils de Laurent Lamy, Auguste (Antoine Marchand-Gagnon), qui a soumis le profil de la médecin sur un site de discussions dédié à ces crimes odieux. On comprend donc qu'Emmanuelle sera en danger dès janvier...

Le plus inquiétant se trouve toutefois du côté de Siméon (Benjamin Gratton), le fils d'Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), qui a mis le feu à la maison, alors que Pascal (Normand D'Amour) se rendait chez lui pour s'en occuper. Les dernières images que nous avons vues étaient peu encourageantes, puisque la maison était en feu sur les deux étages. Pascal tentait tant bien que mal de se défaire de l'emprise des policiers pour aller sauver son fils. On comprend qu'il y a peu de chance de revoir le charmant Siméon en janvier, même si nous continuons d'avoir de l'espoir.

L'autrice Marie-Andrée Labbé s'est adressée aux adeptes, en marge de la diffusion de cette finale de mi-saison. Elle écrit : « Un mot de l'autrice:

Avez-vous repris votre souffle? 🔥

Vous venez de voir le dernier épisode de STAT avant la pause des Fêtes. Ce sera une longue pause, n'est-ce pas...? Je vous assure que l'attente en vaudra la peine. Les performances des acteurs et actrices dans les prochains épisodes seront époustouflantes.

Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous pour cette première moitié de saison en format hebdomadaire. Vos réactions sont toujours aussi vives et enflammées, ce qui nous rend très heureux. Évidemment, les gens qui regardent les épisodes sur l'Extra et qui dévoilent les punchs à l'avance... Comment dire... Si on devait vous donner une partie de notre foie, on changerait peut-être d'idée à la dernière minute. 😉

Les autres, nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes et avons déjà hâte de vous retrouver en janvier pour la suite de l'histoire.

Joyeuses Fêtes!

Marie-Andrée xx

P.S. Si vous recevez à Noël, prévoyez une réserve de papier de toilette. 🧻

P.P.S. Ne faites pas trop d'abus, votre teint pourrait virer au jaune. 💛

P.P.P.S. Et assurez-vous que le vin rouge qu'on vous sert provient toujours d'une bouteille... 🍆🍷 »

Voilà qui nous met dans un état d'attente assez difficile à subir. STAT sera de retour en ondes le mardi 6 janvier à 20 h.

