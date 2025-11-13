Rentrée télé hiver 2026 : Quand commencent vos émissions

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des émissions originales québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l’hiver 2026. Veuillez prendre note que cette programmation peut changer sans préavis.

Voyez ici quand s'arrêteront vos émissions pour la pause des fêtes.

Le calendrier des acquisitions et des séries doublées paraîtra plus tard.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

ICI TÉLÉ

TVA

NOOVO

TÉLÉ-QUÉBEC

CANAL D

*Monster Trucks en tournée – Dès le lundi 5 janvier à 19 h 30

*Convoi du Nord – Dès le mardi 6 janvier à 19 h

Fermont, saison 5 – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30

Le maître du jeu, saison 3 – Dès le samedi 10 janvier à 20 h

Enquêtes incendies, saisons 1 et 2 – Dès le samedi 10 janvier à 0 h

*Urgence hélico – Dès le samedi 10 janvier à 0 h 30

*Démolition – Dès le samedi 7 mars à 0 h 30

CANAL VIE

Vendre ou rénover au Québec – Dès le mardi 6 janvier à 20 h

Un souper presque parfait, saison 17 – Dès le jeudi 8 janvier à 0 h

*Les Morin-Perras sous le même toit – Dès le jeudi 8 janvier à 19 h 30

*Génération Burnout – Mercredi 21 janvier à 20 h

CASA

*Coach Phil et son chalet – Dès le jeudi 12 mars à 21 h

HISTORIA

La fièvre des encans : nouvelle génération, saisons 4 – Dès le mardi 24 février à 22 h

*Crimes du Nord – Dès le vendredi 6 mars à 21 h

AvGeek, saison 2 – Dès le jeudi 2 avril à 21 h

*Opération Anchois – Samedi 2 mai à 20 h

ICI ARTV

La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier à 23 h

Livre ouvert, saison 2 – Dès le vendredi 16 janvier à 22 h

Quelle famille! – Dès le jeudi 19 mars à 19 h

ICI EXPLORA

Planète techno, saison 12 – Dès le vendredi 16 janvier à 19 h

INVESTIGATION

Présumé innocent : L'affaire Michelle Perron – Dès le mardi 6 janvier à 22 h

PRISE 2

Nos étés, saison 3 – Lundi et mardi, dès le lundi 5 janvier à 18 h

Les Parent, saison 6 – Lundi et mardi, dès le lundi 5 janvier à 19 h

Léo, saison 2 – Lundi et mardi, dès le lundi 5 janvier à 19 h 30

Cathy Gauthier - Classique (spectacle d'humour) – Jeudi 15 janvier à 20 h

Nos étés, saison 4 – Lundi et mardi, dès le lundi 2 février à 18 h

Les Brillant, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 12 février à 6 h 30

Boomerang, saison 3 – Lundi et mardi, dès le lundi 2 mars à 19 h 30

Les Brillant, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 16 mars à 6 h 30

SÉRIES PLUS

*Annie & Joey – Dès le mercredi 8 avril à 22 h

TÉMOIN

Le parloir, suite de la saison 2 – De retour le jeudi 8 janvier à 21 h

Famille de criminel, saison 2 – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h

*Crimes insolites près de chez vous – Dès le vendredi 27 février à 2 1 h

TV5

*Métiers des profondeurs – Dès le mardi 6 janvier à 20 h

Partir autrement entre amis, saison 3 – Dès le vendredi 9 janvier à 19 h

*Saveurs précieuse – Dès le vendredi 9 janvier à 20 h

Chansons d'amour avec Ariane Moffatt – Samedi 14 janvier à 20 h

UNISTV

La guerre du web, saison 3 – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30

Nouveaux visages de l'humour – Dès le mardi 6 janvier à 20 h

En thérapie avec mon chat, saison 3 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h

Les chillionnaires – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h

Le frisson de la fripe – Lundi 19 janvier à 22 h

Z

Chaque seconde compte, saison 1 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h

Shoresy, le salaud du hockey – Dès le mercredi 4 mars à 21 h 30

ZESTE

Coups de food, saison 12 – Dès le vendredi 9 janvier à 22 h

EXTRA.TOU.TV

Cirkus, saison 3 – Dès le vendredi 2 janvier

Un gars, une fille, saison 11 – Dès le jeudi 8 janvier

Sam Cyr et Marylène Gendron : Séparés mais ensemble (humour) – Dès le vendredi 16 janvier

*Les faillites d'Astrid – Dès le mercredi 21 janvier

Lakay Nou, saison 3 – Dès le jeudi 22 janvier

*Ayer's Cliff – Dès le jeudi 12 février

*Bedaine – Dès le jeudi 26 février

*Grimelle – Dès le mercredi 25 mars

CRAVE

ILLICO+

Le grand bien-cuit de Marina Orsini (spectacle d'humour) – Jeudi 15 janvier

*Détective Surprenant : Le baron de l'Archipel – Dès le jeudi 22 janvier

Le grand bien-cuit de Garou (spectacle d'humour) – Jeudi 12 février

*Du sang sur les mains – Jeudi 26 février

*Victimes et criminels à l'étranger – Dès le jeudi 12 mars

Mr Big, saison 2 – Dès le jeudi 19 mars

TELEQUEBEC.TV

Défense de nourrir les animaux – Dès maintenant

Drôlement débrouillard – Dès maintenant

Top Cornichon – Dès maintenant

*La nuit devant nous – En primeur à compter du vendredi 5 décembre

Bulles (documentaire unique) – Dès le lundi 9 février

Cobayes : les écrans (documentaire unique) – Dès le mercredi 25 février

Denis Danger, saison 2 – Dès le vendredi 27 février

*Temps partiel – Dès le vendredi 27 février

*La mascotte du chaos – Dès le jeudi 26 mars

TOU.TV

Jean-Sébastien Girard, un garçon pas comme les autres – Dimanche 3 janvier à 20 h 30

Cirkus, saison 3 (jeunesse) – Dès le dimanche 11 janvier

Les joyeux patenteux (jeunesse) – Dès le dimanche 11 janvier

Tout le monde en parle, saison 22 – Dès le dimanche 11 janvier à 20 h

La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 3 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier

On va se le dire, saison 7 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 12 janvier

La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier à 18 h 30

*Enfant de méduse, Wolastoquey – Dès le mercredi 18 février

W8ban Retrouver nos voix – Samedi 14 mars à 21 h

Pitago Stop – Dès le mercredi 18 mars

Le 27e Gala les Olivier – Dimanche 29 mars à 20 h

TV5UNIS

*Les chillionnaires – Dès le jeudi 8 janvier

*Cache-cache – 27 février

*Les Saturnides

*Avant qu'on m'oublie – Mars (date à confirmer)

VÉRO.TV