Rentrée télé hiver 2026 : Quand commencent vos émissions

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des émissions originales québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l’hiver 2026. Veuillez prendre note que cette programmation peut changer sans préavis.
Voyez ici quand s'arrêteront vos émissions pour la pause des fêtes.
Le calendrier des acquisitions et des séries doublées paraîtra plus tard.
* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS
ICI TÉLÉ
- La semaine verte – Les samedis à 17 h (en continu)
- Découverte – Les dimanches à 18 h 30 (en continu)
- Jean-Sébastien Girard, un garçon pas comme les autres – Dimanche 3 janvier à 20 h 30
- Silence, on joue!, saison – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 17 h 30
- Antigang, saison 1 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 19 h
- L'oeil du cyclone, saison 5 – Dès le lundi 5 janvier à 19 h 30
- Dumas, saison 2 – Dès le lundi 5 janvier à 20 h (un épisode en primeur sur l'Extra)
- Emprises – Dès le lundi 5 janvier à 21 h
- La facture – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30
- STAT, saison 4 – Dès le mardi 6 janvier à 20 h
- Mea Culpa, saison 2 – Dès le mardi 6 janvier à 21 h (un épisode en primeur sur l'Extra)
- L'épicerie – Dès le mercredi 7 janvier à 19 h 30
- Les enfants de la télé, saison 16 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h
- Doute raisonnable, saison 5 – Dès le mercredi 7 janvier à 21 h
- Zénith, saison 4 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h
- Les petits tannants, saison 5 – Dès le vendredi 9 janvier à 19 h
- Incroyables!, saison 2 – Dès le vendredi 9 janvier à 20 h
- Au bar central – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h
- En direct de l'univers, saison 17 – Dès le samedi 10 janvier à 19 h
- Podium : Le rêve olympique – Samedi à 21 h du 10 au 31 janvier (2 épisodes en rafale)
- *Facteur A – Dès le samedi 10 janvier à 20 h
- Cirkus, saison 3 (jeunesse) – Dès le dimanche 11 janvier à 8 h
- Les joyeux patenteux (jeunesse) – Dès le dimanche 11 janvier à 8 h 30
- Oniva!, saison 24 – Dès le dimanche 11 janvier à 9 h 45
- Qu'est-ce qui se passe quand?, saison 2 – Dès le dimanche 11 janvier à 19 h 30
- Tout le monde en parle, saison 22 – Dès le dimanche 11 janvier à 20 h
- La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 3 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier à 11 h
- On va se le dire, saison 7 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 12 janvier à 16 h
- Infoman, saison 26 – Dès le jeudi 15 janvier à 19 h 30
- Enquête – Dès le jeudi 15 janvier à 21 h
- Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Du 6 au 22 février
- *Notre-Dame de Paris, Les grandes retrouvailles - 25 ans après – Samedi 28 février et 7 mars à 21 h
- Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Du 6 au 15 mars
- W8ban Retrouver nos voix – Samedi 14 mars à 21 h
- Le 27e Gala les Olivier – Dimanche 29 mars à 20 h
TVA
- Salut Bonjour week-end – Samedi et dimanche, dès le samedi 3 janvier à 6 h 30
- Ça commence bien l'année – Dimanche 4 janvier à 19 h 30
- Salut Bonjour – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 6 h 30
- Le tricheur – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 18 h 30
- Indéfendable, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 19 h
- *Sucré givré – Du lundi au mercredi, dès le lundi 5 janvier à 19 h 30
- Les armes, saison 2 – Dès le lundi 5 janvier à 20 h
- Dernière seconde – Dès le lundi 5 janvier à 21 h
- Alertes – Dès le mardi 6 janvier à 20 h
- *Indomptables – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h
- Passez au salon, saison 2 – Dès le mercredi 7 janvier à 21 h
- Hot Ones Québec, saison 1 – Dès le mercredi 7 janvier à 21 h 30
- Ça finit bien la semaine – Dès le vendredi 9 janvier à 19 h
- La poule aux oeufs d'or – Dès le dimanche 11 janvier à 18 h 30
- Célébration 2026 – Dès le dimanche 11 janvier à 19 h
- J.E. – Dès le jeudi 15 janvier à 19 h 30
- Vlog – Dès le dimanche 18 janvier à 19 h
- La voix, saison 11 – Dès le dimanche 18 janvier à 19 h 30
- Poirier le testament – Dès le dimanche 18 janvier à 22 h
- Évaporés : Victoria Charlton enquête, saison 2 – Dès le dimanche 15 mars à 22 h
- Mélissa. plein les bras – Dès le lundi 16 mars à 21 h
- Audrey est revenue – Dès le mardi 17 mars à 21 h
NOOVO
- Noovo Info 12 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 12 h
- Noovo Info 17 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 17 h
- Ça c'est drôle, saison 5 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 19 h
- Un souper presque parfait – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 19 h 30
- Les testeurs, saison 7 – Dès le lundi 5 janvier à 20 h
- Aller simple : La téléréalité – Dès le lundi 5 janvier à 21 h
- Les débatteurs du 22 heures – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 22 h
- Les débatteurs de Noovo – Du lundi au vendredi, dès le lundi 5 janvier à 22 h 30
- L'aréna, saison 2 – Dès le mardi 6 janvier à 20 h
- Marco Lachance, saison 2 – Dès le mardi 6 janvier à 20 h 30
- *Nuls en chef – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h
- L'amour est dans le pré, saison 14 – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h
- OD Tentations au soleil, saison 1 – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h
- RPM – Dès le dimanche 11 janvier à 10 h
- RPM+ – Dès le dimanche 11 janvier à 11 h
- Big Brother Célébrités - Galas , saison 6 – Dès le dimanche 11 janvier à 18 h 29
- Big Brother Célébrités, les gérants d'estrade – Dès le dimanche 11 janvier à 20 h
- À la poursuite du rêve glacé – Dès le dimanche 11 janvier à 20 h 30
- La reconstruction : au coeur des Canadiens – Dès le dimanche 11 janvier à 21 h
- Big Brother Célébrités - Quotidienne , saison 6 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 12 janvier à 19 h 30
- Génération Burnout – Vendredi 23 janvier à 21 h
- Hilarium (humour) – Dimanche 1er mars à 20 h 30
- Mariana Mazza (humour) – Lundi 2 mars à 21 h
- Vendre ou rénover au Québec, saison 7 – Dès le jeudi 5 mars à 21 h
- Traqueurs de chars – Dès le vendredi 6 mars à 20 h et 20 h 30
- Jo Cormier (humour) – Lundi 9 mars à 21 h
TÉLÉ-QUÉBEC
- *À la manière de Passe-Partout (jeunesse) – Dès le lundi 5 janvier à 8 h 25
- Top Cornichon (jeunesse) – Dès le lundi 5 janvier à 17 h
- Défense de nourri les animaux – Dès le lundi 5 janvier à 17 h 15
- L'aventure du Monde des Mondes, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 17 h 30
- Passe-Partout, saison 8 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 18 h
- Comme des têtes pas de poule, saison 4 (jeunesse) – Du lundi au jeudi, dès le lundi 5 janvier à 18 h 30
- Kamikazes, saison 2 – Dès le lundi 5 janvier à 19 h 30
- Le safari de Joanie, 3e saison – Dès le mardi 6 janvier à 17 h
- Moi j'mange, saison 7 – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30
- Encore plus génial!, saison 15 – Dès le jeudi 8 janvier à 17 h
- *Je suis là : les proches aidants en santé mentale – Dès le jeudi 8 janvier à 20 h
- Au-delà du sexe, saison 3 – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h
- *La nuit devant nous – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h 30
- Épique, saison 2 – Dès le vendredi 9 janvier à 20 h
- Deux hommes en or et Rosalie, saison 13 – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h
- Pour une fois, saison 3 – Dès le samedi 10 janvier à 20 h
- Belle et bum, saison 23 – Dès le samedi 10 janvier à 21 h
- Celles qui luttent (Documentaire long métrage) – Dimanche 11 janvier à 20 h
- McSween, saison 1 – Dès le mercredi 14 janvier à 19 h 30
- Une époque formidable, saison 2 – Dès le mercredi 14 janvier à 20 h
- Dans les médias, saison 9 – Dès le mercredi 14 janvier à 21 h
- À hauteur d'enfant (Documentaire long métrage) – Dimanche 25 janvier à 20 h
- Parfaites (Documentaire long métrage) – Dimanche 1er février à 20
- Prière pour une mitaine perdue (Documentaire long métrage) – Dimanche 15 février à 20 h
- *Au coeur du port (série documentaire) – Dès le jeudi 19 février à 20 h
- Bulles (documentaire unique) – Lundi 23 février à 19 h
- On joue! Avec Biscuit et Cassonade, saison 4 (jeunesse) – Dès le jeudi 26 février à 6 h 35
- Le lac des hommes (Documentaire long métrage) – Dimanche 1er mars à 20 h
- Le pacte : Mystère au manoir – Du lundi au jeudi, dès le lundi 2 mars à 18 h 30
- Cobayes : les écrans (documentaire unique) – Lundi 2 mars à 20 h
- Pauline Julien, intime et politique (Documentaire long métrage) – Dimanche 8 mars à 20 h
- Alexandre le fou (Documentaire long métrage) – Dimanche 22 mars à 20 h
- Jukebox (Documentaire long métrage) – Dimanche 29 mars à 20 h
CANAL D
- *Monster Trucks en tournée – Dès le lundi 5 janvier à 19 h 30
- *Convoi du Nord – Dès le mardi 6 janvier à 19 h
- Fermont, saison 5 – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30
- Le maître du jeu, saison 3 – Dès le samedi 10 janvier à 20 h
- Enquêtes incendies, saisons 1 et 2 – Dès le samedi 10 janvier à 0 h
- *Urgence hélico – Dès le samedi 10 janvier à 0 h 30
- *Démolition – Dès le samedi 7 mars à 0 h 30
CANAL VIE
- Vendre ou rénover au Québec – Dès le mardi 6 janvier à 20 h
- Un souper presque parfait, saison 17 – Dès le jeudi 8 janvier à 0 h
- *Les Morin-Perras sous le même toit – Dès le jeudi 8 janvier à 19 h 30
- *Génération Burnout – Mercredi 21 janvier à 20 h
CASA
- *Coach Phil et son chalet – Dès le jeudi 12 mars à 21 h
HISTORIA
- La fièvre des encans : nouvelle génération, saisons 4 – Dès le mardi 24 février à 22 h
- *Crimes du Nord – Dès le vendredi 6 mars à 21 h
- AvGeek, saison 2 – Dès le jeudi 2 avril à 21 h
- *Opération Anchois – Samedi 2 mai à 20 h
ICI ARTV
- La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier à 23 h
- Livre ouvert, saison 2 – Dès le vendredi 16 janvier à 22 h
- Quelle famille! – Dès le jeudi 19 mars à 19 h
ICI EXPLORA
- Planète techno, saison 12 – Dès le vendredi 16 janvier à 19 h
INVESTIGATION
- Présumé innocent : L'affaire Michelle Perron – Dès le mardi 6 janvier à 22 h
PRISE 2
- Nos étés, saison 3 – Lundi et mardi, dès le lundi 5 janvier à 18 h
- Les Parent, saison 6 – Lundi et mardi, dès le lundi 5 janvier à 19 h
- Léo, saison 2 – Lundi et mardi, dès le lundi 5 janvier à 19 h 30
- Cathy Gauthier - Classique (spectacle d'humour) – Jeudi 15 janvier à 20 h
- Nos étés, saison 4 – Lundi et mardi, dès le lundi 2 février à 18 h
- Les Brillant, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 12 février à 6 h 30
- Boomerang, saison 3 – Lundi et mardi, dès le lundi 2 mars à 19 h 30
- Les Brillant, saison 4 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 16 mars à 6 h 30
SÉRIES PLUS
- *Annie & Joey – Dès le mercredi 8 avril à 22 h
TÉMOIN
- Le parloir, suite de la saison 2 – De retour le jeudi 8 janvier à 21 h
- Famille de criminel, saison 2 – Dès le vendredi 9 janvier à 21 h
- *Crimes insolites près de chez vous – Dès le vendredi 27 février à 2 1 h
TV5
- *Métiers des profondeurs – Dès le mardi 6 janvier à 20 h
- Partir autrement entre amis, saison 3 – Dès le vendredi 9 janvier à 19 h
- *Saveurs précieuse – Dès le vendredi 9 janvier à 20 h
- Chansons d'amour avec Ariane Moffatt – Samedi 14 janvier à 20 h
UNISTV
- La guerre du web, saison 3 – Dès le mardi 6 janvier à 19 h 30
- Nouveaux visages de l'humour – Dès le mardi 6 janvier à 20 h
- En thérapie avec mon chat, saison 3 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h
- Les chillionnaires – Dès le jeudi 8 janvier à 21 h
- Le frisson de la fripe – Lundi 19 janvier à 22 h
Z
- Chaque seconde compte, saison 1 – Dès le mercredi 7 janvier à 20 h
- Shoresy, le salaud du hockey – Dès le mercredi 4 mars à 21 h 30
ZESTE
- Coups de food, saison 12 – Dès le vendredi 9 janvier à 22 h
EXTRA.TOU.TV
- Cirkus, saison 3 – Dès le vendredi 2 janvier
- Un gars, une fille, saison 11 – Dès le jeudi 8 janvier
- Sam Cyr et Marylène Gendron : Séparés mais ensemble (humour) – Dès le vendredi 16 janvier
- *Les faillites d'Astrid – Dès le mercredi 21 janvier
- Lakay Nou, saison 3 – Dès le jeudi 22 janvier
- *Ayer's Cliff – Dès le jeudi 12 février
- *Bedaine – Dès le jeudi 26 février
- *Grimelle – Dès le mercredi 25 mars
CRAVE
- OD tentations au soleil, saison 2 – Dès le mardi 9 décembre
- Vie$ de rêve, saison 2 – Dès le vendredi 26 décembre
- *Les Morin-Perras sous le même toit – Dès le jeudi 8 janvier
- Double jeu, saison 2 – Dès le mercredi 14 janvier
- Lysandre + Claude – Février 2026 (date à confirmer)
- *Casse-gueule – Février 2026 (date à confirmer)
- Le retour d'Anna Brodeur, saison 2 – Mars 2026 (date à confirmer)
- Hors réseau : L'expérience – Mars 2026 (date à confirmer)
ILLICO+
- Le grand bien-cuit de Marina Orsini (spectacle d'humour) – Jeudi 15 janvier
- *Détective Surprenant : Le baron de l'Archipel – Dès le jeudi 22 janvier
- Le grand bien-cuit de Garou (spectacle d'humour) – Jeudi 12 février
- *Du sang sur les mains – Jeudi 26 février
- *Victimes et criminels à l'étranger – Dès le jeudi 12 mars
- Mr Big, saison 2 – Dès le jeudi 19 mars
TELEQUEBEC.TV
- Défense de nourrir les animaux – Dès maintenant
- Drôlement débrouillard – Dès maintenant
- Top Cornichon – Dès maintenant
- *La nuit devant nous – En primeur à compter du vendredi 5 décembre
- Bulles (documentaire unique) – Dès le lundi 9 février
- Cobayes : les écrans (documentaire unique) – Dès le mercredi 25 février
- Denis Danger, saison 2 – Dès le vendredi 27 février
- *Temps partiel – Dès le vendredi 27 février
- *La mascotte du chaos – Dès le jeudi 26 mars
TOU.TV
- Jean-Sébastien Girard, un garçon pas comme les autres – Dimanche 3 janvier à 20 h 30
- Cirkus, saison 3 (jeunesse) – Dès le dimanche 11 janvier
- Les joyeux patenteux (jeunesse) – Dès le dimanche 11 janvier
- Tout le monde en parle, saison 22 – Dès le dimanche 11 janvier à 20 h
- La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 3 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier
- On va se le dire, saison 7 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 12 janvier
- La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi, dès le lundi 12 janvier à 18 h 30
- *Enfant de méduse, Wolastoquey – Dès le mercredi 18 février
- W8ban Retrouver nos voix – Samedi 14 mars à 21 h
- Pitago Stop – Dès le mercredi 18 mars
- Le 27e Gala les Olivier – Dimanche 29 mars à 20 h
TV5UNIS
- *Les chillionnaires – Dès le jeudi 8 janvier
- *Cache-cache – 27 février
- *Les Saturnides
- *Avant qu'on m'oublie – Mars (date à confirmer)
VÉRO.TV
- *La mi-temps – Dès le mardi 27 janvier
- L'oeil du cyclone, saison 6 – Dès le jeudi 5 février
- *Mon coloc de 80 ans – Dès le jeudi 26 février
- *Sous pression - Spectacle de Louis Morissette! – Dès le mardi 17 mars