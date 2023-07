Réputée pour la vitrine qu'elle offre à la musique, l'authenticité des moments qu'elle crée et la place qu'elle laisse aux émotions, l'émission En direct de l'univers revient en force pour une onzième saison avec la promesse d'être fidèle à elle-même et à la folie qui a fait sa marque de commerce. Un brin kamikaze, mais surtout ultrapréparée à toutes les éventualités, l'équipe n'hésitera pas à repousser les limites du possible, encore cette année, en faisant de la magie du direct une formidable alliée.