En direct de l'univers de Janette Bertrand : Le Bonheur avec un grand B

Ça y est! Après des semaines, des mois, des années d'attente, c'est ce samedi que France Beaudoin recevait sur son plateau la grande Janette Bertrand, pour souligner son centenaire de vie. Siècle d'histoire, siècle de souffle, c'est toute l'existence et l'apport culturel de Janette au fil des ans qui ont été célébrés, alors que l'équipe d'En direct de l'univers mitonnait cette édition depuis très longtemps.

Confortablement installée sur le fauteuil pivotant, celle qui aura contribué à briser les tabous aura prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier la musique, surtout quand on la fait sienne. Pimpante et résolument joyeuse de voir son patrimoine musical ainsi présenté, Janette a pu compter sur les bons soins de France, du début à la fin de la soirée, alors que se sont succédés amis et personnalités connues pour la surprendre.

Le numéro d'ouverture restera assurément longtemps ancré dans la mémoire des téléspectateurs, avec un petit et mordant monologue d'Yvon Deschamps, qui aura clamé que le 25 mars devienne un jour férié, le jour de la Janette! Le véritable party aura été lancé en force avec Salebarbes sur « Casser la table » et « Les haricots ». Puis, plusieurs comédiens ayant porté les mots de Janette se sont présentés, de Rémy Girard avec « The Twist » à Christian Bégin sur « Le plus beau tango du monde ».

Marc Labrèche s'est également illustré sur une version tout aussi unique qu'assumée de « Sexbomb », faisant éclater de rire la tête d'affiche de la soirée. Peu après, un autre invité de marque a voulu surprendre Janette, l'animateur Guy A. Lepage, avec sa version revisitée de « Ginette », rebaptisée « Janette ». Un bon coup.

En fin d'épisode, l'équipe avait préparé un attendrissant segment « au chalet » réunissant toute la famille de Janette. De nombreux amis étaient eux aussi présents, à commencer par Patrick Norman et Nathalie Lord, qui ont interprété une chanson fraîchement écrite par la centenaire, « Vieillir à deux c'est mieux ». Les larmes aux yeux, Janette s'est par la suite vue offrir une finale en apothéose avec la présence des légendes Michel Rivard, Gilles Vigneault et Yvon Deschamps, scellant cette grandiose heure de télé.

Elle aura dansé, elle aura chanté et elle aura été comblée cette Janette, au cours de cet épisode aussi festif que rassembleur. Rien de moins, c'est une soirée de haut calibre, figurant parmi les meilleures éditions depuis le tout début du variété, qui nous a été présentée. Avec une invitée de cet acabit, dans une opportunité comme celle-ci, l'occasion ne se prête pas deux fois et l'équipe a saisi la balle au bond pour offrir à cette femme au parcours jalonné de succès une soirée comme elle le mérite, à la hauteur de sa carrière émérite.

Une soirée où il n'y a pas que l'Amour avec un grand A qui était de la partie, mais qui a fait la part belle au bonheur; le Bonheur avec un grand B.