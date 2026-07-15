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Rémy Girard

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Rémy Girard
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Biographie

Rémy Girard, né le 10 août 1950 à Jonquière (Québec) est un acteur canadien. Sur la scène internationale, il est surtout connu pour ses rôles dans Le Déclin de l'empire américain et Les Invasions barbares, alors qu'au Québec, il est surtout connu pour les multiples rôles qu'il a joués dans plusieurs films et séries télévisées.Il a étudié au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Au début de sa vie d'adulte, il entame des études en droit, mais préfère le théâtre. Après quelques rôles peu significatifs, sa carrière décolle avec Le Déclin de l'empire américain. Sa vie professionnelle ne sera plus alors qu'une suite ininterrompue de rôles, tant pour le théâtre et la télévision, que pour les films. Depuis 1997, il a interprété le personnage de Stan, l'entraîneur de l'équipe des Boys, dans 4 films et 4 séries télévisées. Au cours des dernières années, il a été la tête d'affiche du feuilleton télévisé Les Bougon, une satire sur les fraudes socialement incorrectes. En 2006, il fait partie du jury de sélection au Festival international du film de Moscou1.

Qui Joue Qui

Oeuvres (58)

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Prix et distinctions

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Gala Artis
2006
Rôle masculin télésérie québécoise
Les Bougon, c'est aussi ça la vie!
Gala Artis
2006
Prix Artis Personnalité masculine
Les Bougon, c'est aussi ça la vie!
Gala MetroStar
2005
Le MetroStar Personnalité masculine
Les Bougon, c'est aussi ça la vie!

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