La petite vie (2023)

La Petite Vie s’invite une fois de plus dans nos salons pour une saison inédite de six épisodes. Le clan Paré est donc à nouveau réuni… 30 ans après la diffusion du premier épisode de la série! La famille la plus absurde et dysfonctionnelle du Québec navigue aujourd’hui dans les eaux troubles de notre modernité en s’adaptant (parfois difficilement) aux nouvelles technologies et à des courants sociaux souvent déstabilisants. Nos personnages fétiches doivent aussi gérer un élément perturbateur important qui les bouleverse tous: le départ de Moman. Ti-Mé s’ennuie énormément et tente de gérer sa peine. Et même s’ils essaient tous d’être là pour lui, ses proches doivent aussi admettre qu’ils ont déjà leur lot de préoccupations. Rénald vit une retraite angoissante, persuadé qu’il va finir par manquer d’argent. Lison se lance quant à elle dans une petite carrière publicitaire où elle s’avère plus influençable qu’influenceuse. Alors que Caro revient d’un exil dans une contrée lointaine où elle pouvait enfin être elle-même, Thérèse donne plutôt dans les voyages astraux. Réjean s’inquiète de ses absences, bien qu’il disparaisse régulièrement lui-même pour travailler dans de drôles de places... Rod cherche toujours quelqu’un, particulièrement depuis que Moman n’est plus là pour faire son lavage. Quant à Pogo, il n’a pas oublié son vieil ami, mais force est de constater qu’il en perd des p’tits bouts… Encore aujourd’hui, les Paré vivent toujours dans leur monde parallèle, mais ils sont bien de notre époque. Les personnages ont certes vieilli, les sujets qui les préoccupent ont changé mais, pour notre plus grand bonheur, leurs personnalités sont restées les mêmes. La famille Paré demeure unie par l’amour… et par une bonne dose d’humour! Rappelons que depuis qu’elle s’est installée au petit écran en 1993, la famille Paré n’a cessé de charmer le public québécois. La Petite Vie a fracassé les records d’audience et raflé tous les honneurs lors de sa première diffusion de 59 épisodes, et continue de séduire toutes les générations en rediffusion depuis 30 ans. Car l’œuvre singulière de Claude Meunier a surtout le mérite de s’être taillé une place de choix dans notre imaginaire collectif.