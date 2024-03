Dans sa plus récente publication Facebook, la populaire Rita Baga partageait une photo d'elle sur le plateau de La petite vie avec à ses côtés, Marc Labrèche dans son costume du fameux Rénald « Pinçon » Paré. L'anecdote d'enfance que la drag queen rapportait est bien savoureuse!

« LA PETITE VIE!

C’est demain soir que sera diffusé à la télé le 5e épisode, dans lequel j’ai eu le grand honneur de faire un petit cameo. L’ai déjà raconté, mais pour les ceuses qui ne le savent pas: en 2e année, alors que la plupart des enfants étaient déguisés en tortue ninja, j’étais en Popa

Presque 30 ans plus tard, on tourne ensemble. Et avec Pinçon, en plus! Une chance bien savourée!

Le rendez-vous : La Petite Vie

Samedi 18h30 sur ICI TÉLÉ et sur ICI Tou.tv »

Nous adorons savoir lorsque les personnalités réalisent des rêves!

Les fans de Rita Baga soulignaient abondamment la nouvelle sous la publication :

« Tu es devenue une incontournable de la télé Québécoise. Et tu es la personne qui fait que les drags sont maintenant communément présentes dans l’univers culturel québécois. Tout le monde t’aime : les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, la communauté 2LGBTQ+. Merci. »

« J'ai trouvé ça vraiment hot qu'une série légendaire comme celle-là fait place à la diversité. J'ai bien aimé les nouveaux épisodes. »

« Tu fais partie d’une institution québécoise qui ne sera jamais oubliée. Fabuleux! »

Rappelons que plusieurs artistes ont fait de brèves apparitions dans cette suite de La petite vie. Notons la présence, entre autres, de Marina Orsini, Martin Petit, Dave Morissette et Jean-Michel Anctil.