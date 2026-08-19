Cinéma
Oeuvres (32)Voir tout
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Ayer's Cliff
2026 - Aujourd'hui
Comédien
Martin Stevens
En cours
Inspirez expirez
2023 - Aujourd'hui
Comédien
Richard Sicotte (2024-)
En cours
La petite vie (2023)
2024
Comédien
Rénald «Pinson» Paré
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2025
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Je viens vers toi
Les Zapettes d'or
2025
Éclat de rire
Le segment « Champagne Showbizz » de Marc Labrèche et Ricardo Larrivée
Prix Gémeaux
2024
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Je viens vers toi