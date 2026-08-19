Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Marc Labrèche

ComédienAnimateurRéalisateur
Visionner les images de Marc LabrècheAnnonce du retour de La petite vie
Offre d'emploi showbizz.net
Marc Labrèche parodie Céline Dion
Tout le monde en parle
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (32)

Voir tout
Voir les films de Marc Labrèche sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Prix Gémeaux
2025
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Je viens vers toi
Les Zapettes d'or
2025
Éclat de rire
Le segment « Champagne Showbizz » de Marc Labrèche et Ricardo Larrivée
Prix Gémeaux
2024
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Je viens vers toi

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Un nouveau projet au cinéma pour Marc Labrèche
Cinéma

Un nouveau projet au cinéma pour Marc Labrèche

Wednesday, August 19, 2026 3:00 PM
Image de l'article Marc Labrèche explique son absence à l'intronisation de «La petite vie »
Télé

Marc Labrèche explique son absence à l'intronisation de La petite vie

Tuesday, July 21, 2026 6:00 PM
Marc Labrèche parodie Céline Dion
Stars

Marc Labrèche se paie la tête de Céline Dion dans une nouvelle parodie

Thursday, March 19, 2026 6:00 PM
Image de l'article Changement de look pour Marc Labrèche
Télé

Changement de look pour Marc Labrèche

Monday, January 19, 2026 1:30 PM
Image de l'article Henri Picard et Marc Labrèche se donnent la réplique dans une web-série à voir!
Télé

Henri Picard et Marc Labrèche se donnent la réplique dans une web-série à voir!

Friday, January 16, 2026 3:00 PM
Image de l'article Marc Labrèche devait faire partie d' «Infoman 2025» mais son sketch a été annulé : voici pourquoi
Télé

Marc Labrèche devait faire partie d'Infoman 2025 mais son sketch a été annulé : voici pourquoi

Friday, January 16, 2026 10:03 AM
Marc Labrèche imitant Josélito Michaud
Stars

Josélito Michaud réagit franchement aux récentes parodies de Marc Labrèche

Thursday, December 25, 2025 10:30 AM
Annonce du retour de La petite vie
Télé

Marc Labrèche nous fait le plus beau des cadeaux pour Noël

Monday, December 22, 2025 4:00 PM
Image de l'article Marc Labrèche et sa fille réunis pour une occasion spéciale
Télé

Marc Labrèche et sa fille réunis pour une occasion spéciale

Friday, December 19, 2025 4:00 PM
Enfants de la télé
Télé

Voici pourquoi Marc Labrèche n'était pas du spécial Avec un grand A des Enfants de la télé

Thursday, November 20, 2025 6:00 PM
Image de l'article On retrouve Marc Labrèche dans une publicité parfaite
Stars

On retrouve Marc Labrèche dans une publicité parfaite

Monday, July 7, 2025 12:10 PM
Image de l'article Un nouveau mandat surprenant pour Marc Labrèche à la télé
Télé

Un nouveau mandat surprenant pour Marc Labrèche à la télé

Monday, May 5, 2025 10:55 AM
Image de l'article Marc Labrèche vend sa maison de rêve pour 2,9 millions $
Stars

Marc Labrèche vend sa maison de rêve pour 2,9 millions $

Monday, April 14, 2025 6:00 AM
Image de l'article Rare apparition de Marc Labrèche et sa conjointe sur un tapis rouge
Stars

Rare apparition de Marc Labrèche et sa conjointe sur un tapis rouge

Friday, April 11, 2025 6:00 PM
Image de l'article Christian Bégin réagit à une blague grinçante de Marc Labrèche
Télé

Christian Bégin réagit à une blague grinçante de Marc Labrèche

Wednesday, March 19, 2025 8:00 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c