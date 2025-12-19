Accueil
Marc Labrèche et sa fille réunis pour une occasion spéciale

On s'ennuie beaucoup du papa depuis la fin de Je viens vers toi.

Image de l'article Marc Labrèche et sa fille réunis pour une occasion spéciale
Stéphanie Nolin
Le temps des fêtes ne sera pas ennuyant du côté de Télé-Québec, qui a concocté pour nous quelques spéciaux de fin d'année, en plus de son traditionnel rendez-vous annuel avec Ciné-cadeau.

C'est le cas pour Belle et Bum dont l'édition des fêtes sera présentée le 24 décembre à 20 h. Dans celle-ci, on aura notamment droit au duo père-fille de Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor, dans le segment Bum à Grelots, version festive du Bum à gogo.

Nous nous ennuyons particulièrement du paternel depuis la fin de l'émission Je viens vers toi, et nous espérons le retrouver de manière plus substantielle très bientôt. Il fera d'ailleurs partie de ce projet en 2026. Quant à Léane, elle continue à nous éblouir chaque semaine dans Antigang, dans le rôle de Fanny, femme de mafieux.

Voici ce que vous retrouverez précisément dans l'épisode des fêtes de Belle et Bum : Normand Brathwaite retrouve Marie-Josée GauvinFabiola N. Aladin et Lunou Zucchini pour le rendez-vous musical Belle et Bum des Fêtes! Ensemble, ils revisitent tous nos classiques du temps des fêtes avec Yves LambertMartha WainwrightMarie Michèle Desrosiers et Bündock. On chante en famille au Bum à Grelots avec Marc Labrèche et Léane Labrèche-Dor. Aussi, en musique Fanny Bloom et Valaire, Lumière, Arielle Soucy, le finaliste à Quel talent! Francesco Vignone et Kabey Konaté.

À 21 h 30 le 24 décembre suivra l'édition des fêtes de Y'a du monde à messe avec l'animateur Christian Bégin. Il recevra des personnalités colorées qui ont fait l’année et qui se découvriront, qui sait, quelques atomes crochus? Éléonore Lagacé, Robin-Joël Cool, Gildor Roy, Papa Amadou Touré seront autour de la table, tandis que la grande Louise Forestier présentera son conte de Noël qui nous laissera peut-être nostalgiques des sapins croches aux boules dépareillées. La gagnante de Star Académie, Mia Tinayre, Véronic Dicaire et l’inimitable chorale de Noël se joindront aux festivités en chansons. 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer à compter de 20 h le 24 décembre sur les ondes de Télé-Québec.

