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Fabiola N. Aladin

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Fabiola N. Aladin
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Biographie

Fabiola est principalement comédienne et animatrice. Comme comédienne, vous l’avez d’abord découverte dans Sans Rendez-vous et dans Viking de Stéphane Lafleur (qui lui a valu une nomination dans la catégorie « Découverte de l’année » au Gala Québec-Cinéma 2023). Plus récemment, elle déploie divers personnages dans la série à sketchs Kamikazes! à Télé-Québec pour lequel elle a remporté un Gémeaux d’interprétation avec le groupe et un trophée au Gala Dynastie en tant qu’actrice de l’année – Cinéma et Télévision. On peut également la voir dans le film Où vont les âmes de Brigitte Poupart. Au théâtre, elle a présenté le solo de Miranda Rose Hall Une pièce pour les vivant.e.x.s. en temps d’extinction au théâtre La Licorne en 2023. Elle co-anime Belle et Bum à Télé-Québec et anime à la radio l’hebdomadaire Fab de Rêve sur ICI Musique. Elle est la fière porte-parole de Télé-Québec en classe, plateforme qui offre aux professionnels de l’éducation et aux élèves des milliers de contenus pertinents et libres de publicité.

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