Un retour difficile pour Sinem après Big Brother Célébrités? Fabiola le croit et s'explique

Fabiola a dû quitter l'aventure Big Brother Célébrités dimanche soir, après avoir perdu la bataille contre François Lambert.

Aux Gérants d'estrade, elle a laissé entendre que son amie Sinem aurait probablement des lendemains difficiles après Big Brother Célébrités.

Elle nous a expliqué son point de vue. « Je pense qu'elle a plongé profondément dans les parties les plus difficiles émotivement du jeu, que sont celles de mentir, trahir, paranoïer, avoir peur, douter de ses alliés les plus proches. J'ai envie d'être là pour elle comme support émotif pour lui rappeler que d'avoir joué au jeu à ce point-là, ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne, au contraire. Parce que je ne suis pas fâchée de tout ce qu'elle a fait, même si elle a dit beaucoup de mensonges à mon sujet, même si elle s'est laissée aller dans ses doutes-là et dans cette envie de se protéger à tout prix. »

Elle était rendue tellement profondément ancrée dans le jeu que je me demande comment son atterrissage va se faire.

Elle ajoute : « Il y a eu quelques mensonges qui ont été saupoudrés de la part de Sinem, que ce soit pour se réconforter, pour se faire croire qu'elle prenait des bonnes décisions, pour essayer d'être mieux positionnée dans le jeu aussi, évidemment. Mais j'aurais aimé ça qu'on voit le ballant pour qu'on puisse savoir, comme téléspectateurs, que ce qu'elle disait était un mensonge. »

« Mon exemple le plus flagrant est au début de la saison, quand Sinem dit à Jean-Thomas que mon plan c'était de le sortir du jeu. La vraie conversation qu'on a eue, c'est par rapport au fait que Jean-Thomas contrôle beaucoup les informations à l'intérieur de la Grosse Alliance et que c'est important pour nous de rester autonomes là-dedans pour pouvoir avoir du crédit sur notre propre cheminement, et ne pas se rendre compte à la semaine 11 que finalement, si on s'y est rendus, c'est grâce à tout le travail qui a été fait par Jean-Thomas, qu'il fallait être conscient du fait que, en contrôlant l'information à travers les 8 personnes de l'Alliance, lui se donne beaucoup de crédit et qu'il ne fallait pas négliger nos responsabilités pour avoir du crédit pour avoir manœuvré dans le jeu. Et pour une raison qui m'échappe, ce conseil à long terme a été pris comme : Jean-Thomas est une cible probable, alors que j'appréciais tellement ces moments-là où justement, grâce à lui, on pouvait parler de stratégie et essayer de continuer d'avancer ensemble. »

Pour le moment, Fabiola vit un retour à la réalité assez doux. « On m'a bien prévenu que ça allait être par vagues, comme des montagnes russes. Je soupçonne que je vais avoir un down bientôt, mais pour l'instant, mon retour chez moi m'a rempli de joie. J'ai hâte de voir quand les effets vont se faire ressentir. Je sais que ce ne sera pas simple de commencer à vivre comme ça, à brûle pourpoint, après 57 jours enfermée dans une maison. Je pense que j'ai un bon buzz d'adrénaline en ce moment, mais je reste à l'affût pour quand ça va redescendre. Je vais pouvoir me réfugier dans ma tanière. »

On peut voir Fabiola ces jours-ci dans Dumas ainsi que dans Kamikazes!