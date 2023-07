Le populaire concept de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS est particulièrement accrocheur: des personnalités de différents horizons de la sphère publique − artistes, sportifs, influenceurs ou autres personnalités connues − sont réunies sous un même toit pendant treize semaines. Leur objectif? Créer des alliances, user de stratégies et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales afin de remporter diverses épreuves et se rendre jusqu’au bout de l’aventure. Un seul remportera le convoité titre de vainqueur de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS suite à un vote des participants exclus.