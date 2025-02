Big Brother : Simon répond à ceux qui jugent son choix d'utiliser ses cristaux contre Jean-Thomas

Dimanche, Simon Boulerice a été éliminé du jeu Big Brother Célébrités, mais juste avant de quitter, il a utilisé ses deux cristaux pour nuire à un joueur.

En effet, il a fait en sorte que le champion Jean-Thomas soit sur le bloc toute la semaine suivante, même s'il était patron ou s'il gagnait le véto.

Les téléspectateurs ont réagi fortement à cette décision, qui ne l'avantageait pas puisqu'il savait qu'il allait être évincé peu de temps après.

En entrevue avec nous, Simon s'explique : « Moi, je pense que s'ils sont là [les cristaux], il faut les utiliser. »

Je pense que c'est un jeu où la vengeance est la bienvenue. Ce n'est pas un jeu doux, c'est un jeu de tractation, de trahison.

« Et il se trouve que Jean-Thom m'a vraiment nui la dernière semaine. C'est à cause de lui que je me suis retrouvé sur le bloc. Fredsky m'a souvent répété qu'elle voulait Émy contre Jean-Thom. Donc, elle m'a mis parce que Jean-Thom m'avait nommé. Donc, la moindre des choses, c'était de me venger en quittant. C'était ça mon souhait. », nous dit-il.

Il avoue quand même franchement : « Je ne sais pas si je l'aurais fait si je n'avais pas parlé aux filles avant. »

Sinem et Fredsky m'ont certainement, en partie, influencé. Mais il n'en demeure pas moins que le joueur en moi était heureux de faire un coup en quittant l'aventure.

Même si la première fois qu'il a lu le parchemin, il était convaincu qu'il n'allait pas utiliser un pouvoir du côté vilain, il dit que le jeu et la situation dans laquelle il se trouvait l'ont amené à changer d'avis. « J'ai l'impression qu'on m'a tendu des perches pour que j'arrive à ce côté-là », indique-t-il.

« C'était le seul cristal qui était plus payant dans le côté vilain que dans le côté héroïque. J'avais l'intention d'aider des alliés qui m'avaient propulsé le plus loin possible. Et c'est Sinem qui m'a apporté le plus de bien dans cette maison-là. Pour moi, c'était la moindre des choses. J'ai voulu d'abord l'immuniser, elle. Mais elle m'a dit que ça serait encore mieux pour sa game que je ne l'immunise pas et que je mette Jean-Thom sur le bloc, parce que ça ne l'aidait pas juste elle, ça aidait aussi Fred et François. Et c'était aussi trois personnes dont j'étais immensément proche. Je n'ai pas hésité si longtemps devant cette vérité-là. C'est vrai que j'ai aidé davantage mes alliés en mettant Jean-Thom sur le bloc. »

S'il a une toute petite déception liée à son expérience, c'est à quel point la présence d'un joueur est réduite à l'écran quand il n'est pas partie prenante des stratégies. « Je savais que je n'étais pas le plus stratégique des joueurs. Ce n'est clairement pas ma force. Mais je ne pensais pas être si peu présent [dans les émissions]. Il y a deux semaines où on dirait que je suis complètement absent. C'est sûr que c'est un petit choc parce que ça n'enlève pas la générosité que j'ai pu avoir dans ces semaines-là, où j'ai parlé de stratégie avec mes alliés. »

Il ajoute : « Ce qui m'attriste, c'est la grande générosité que je me connais. Je me suis vraiment ouvert le cœur dans le confessionnal et il ne reste pas de traces de ça.

Ce sont des déceptions tout à fait légitimes et sans doute partagées par tous les autres colocs.

Rappelons que la rédemption reviendra dès la semaine prochaine (tous les détails ici), donc si Jean-Thom est éliminé, il aura une chance de revenir dans le jeu, et ce serait, disons-le, un méchant bon moment de télé!