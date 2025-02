Big Brother Célébrités : La rédemption fait son grand retour

Une fois la twist de la double maison derrière elles, les célébrités encore dans la compétition étaient loin de se douter qu'un autre revirement allait de nouveau secouer les règles du jeu, soit la prolongation du patronat de Frédérique Turgeon.

Après une seconde semaine sous son égide, son plan initial d'évincer Jean-Thomas Jobin n'aura pas fonctionné, Emy Lalune ayant décidé d'utiliser le véto pour sauver son allié. La redoutable joueuse Coco Belliveau s'est alors retrouvée sur le bloc, aux côtés de Simon Boulerice. L'auteur à succès n'aura cependant pas réussi à renverser la vapeur à son avantage, devenant au passage le tout premier membre du jury.

Il laisse d'ailleurs un douloureux héritage dans la maison, alors qu'il s'est servi de deux cristaux pour activer l'impact du véto, obligeant alors Jean-Thomas à être sur le bloc toute la semaine suivante, sans qu'il ne puisse en sortir. Il sera intéressant de voir comment le nouveau patron François Lambert jonglera avec cette contrainte lors des prochains épisodes.

C'est toutefois une annonce inattendue de Marie-Mai en milieu d'épisode qui aura éveillé l'intérêt des téléspectateurs, alors qu'elle a dévoilé en grande pompe ce qui se cachait derrière la mystérieuse porte bleue. En effet, celle-ci a expliqué, sans en informer les joueurs, que derrière la porte bleue du salon se cache en fait la salle de la rédemption. Cette twist, qui était apparue lors de la première saison de la téléréalité, permet à un joueur évincé de retourner dans le jeu, à condition qu'il réussisse un défi. S'il échoue, la prochaine célébrité éliminée aura une chance de se mesurer à l'épreuve.

Aux gérants d'estrade, de plus amples détails nous ont été dévoilés. Ainsi, un joueur évincé devra effectuer un meilleur temps que François Lambert dans le challenge du véto « Afficher ses couleurs », soit 7 minutes et 17 secondes, pour espérer réintégrer la maison. Une fois la rédemption gagnée, elle ne sera plus en service. Voilà qui risque d'ajouter du piquant dans cette saison qui ne manque résolument pas de mordant!

La quotidienne de Big Brother Célébrités est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.