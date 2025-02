Une dernière semaine difficile pour Tom-Éliot à BBC : « J'ai fait une crise de panique »

Tom-Éliot Girard a été éliminé dimanche dernier de Big Brother Célébrités. Ce dernier a vécu une dernière semaine assez difficile dans la maison.

« La dernière semaine, on était juste six dans la maison. Le temps est tellement long », nous confiait-il.

J'ai fait une crise de panique. Ma première vraie crise de panique. C'est comme si les murs étaient devenus trop petits et que c’était trop grand en même temps. La maison était trop grande, trop petite. J'étouffais.

« Je me rendais compte que je n'étais pas dans une bonne position stratégique comme je pensais que j'allais l'être », ajoute-t-il. « J'étais épuisé de la campagne de la semaine passée. Et je me disais : "il faut que j'en fasse une deuxième!", contre Coco en plus, qui est excellente. Il me manquait aussi beaucoup de repères. On l'a vu, Sinem, Lilianne, ce sont des gens avec qui j'étais très très proche. On riait et on délirait beaucoup. Ça fait du bien dans cette maison-là de rire.

Dans la dernière semaine, l'ambiance dans la maison était vraiment plus lourde. On ne riait pas. C'était des longues conversations. Il n'y avait pas beaucoup de plaisir et de folie dans la maison. Alors qu'il y en avait beaucoup quand on était toute la gang. Je trouvais ça vraiment difficile au niveau du moral.

Tom-Éliot nous rassure : les joueurs sont bien épaulés par la production lorsqu'ils vivent des moments plus difficiles. « Ils nous regardent sur les caméras et nous font venir dans le petit salon où on peut aller s'exprimer. Je suis allé respirer. Tu finis par tout rationaliser. Ton cerveau dans cette maison est coupé de tous tes repères. Les gens que tu aimes et que tu connais en dehors de la maison, tu n'as pas accès à eux. Tu n'as rien pour te grounder. Ça arrive à tout le monde peut-être une fois au moins dans la maison où tu perds pied et que tu as l'impression de faire comme : "Ah! À quoi je me rattrape?" Mais eux sont tout le temps là pour te rattraper et te rassurer. »

Il poursuit : « Après, ils ne peuvent pas nous influencer dans le jeu et nous dire : "Tu es bon, continue. Ça va." Il faut qu'ils fassent attention pour ne pas non plus influencer la stratégie. C'est souvent très touché. Au final, je suis passé par-dessus. J'ai respiré, je suis retourné dans la maison, j'ai continué à me battre, je n'ai pas arrêté. Je n'ai plus jamais lâché de la semaine. »

Une chose qu'il a trouvé très pénible de sa sortie, c'est de ne pas pouvoir parler à tout le monde. « J'aurais vraiment voulu dire "bye" aux autres. C'est une fin vraiment abrupte de ne pas pouvoir dire au revoir. J'avais glissé une photo de moi et Liliane dans son lit parce que je savais que j'allais quitter. »

Est-il étonné des pleurs de son amie dans le confessionnal après son départ? « Ça m'a vraiment touché. [...] Quand j'ai vu cette réaction, j'étais comme : "ah ok, finalement, ce qu'on avait créé, c'était vrai." On a vu 5% de la complicité de moi et de Liliane dans la maison. Les folies et les dérives qu'on a eues dans cette affaire-là, c'était complètement ridicule. Mais ça nous a tellement fait du bien aussi. À notre santé mentale, psychologiquement, d'avoir l'un et l'autre dans la maison. C'était touchant de voir qu'au final, ce qu'on crée est vrai. »

