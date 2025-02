Tom-Éliot de Big Brother Célébrités en deuil

Tom-Éliot Girard a été éliminé de Big Brother Célébrités dimanche dernier.

Sa sortie n'a pas été de tout repos alors que son grand-papa est décédé au lendemain de son éviction.

« Il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai eu le temps de vivre ça », nous confie-t-il.

Il ajoute : « Je jouais tout le temps au Scrabble avec Fabiola et Jean-Thomas. Pis j'haïs ça le Scrabble, je vais te le dire bien franchement. C'est tellement long. Mais, pour la stratégie, j'ai dû me rapprocher d'eux. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose dans la maison pour être proche de certaines personnes. Ça fait partie du jeu. [...] Mais je n'arrêtais pas de dire que mon grand-père, c'était le meilleur Scrabble. »

« Je ne pensais vraiment pas que c'était lui qui allait partir. Il n'était pas dans une position de... En tout cas, ce n'était pas inquiétant du tout quand je suis parti pour vivre dans la maison de Big Brother. »

C'est comme si la vie avait bien fait les choses. Je suis sorti au bon moment. J'ai eu le temps de le voir par vidéo à l'hôpital et de lui dire mes derniers mots. On a pu se parler.

« C'était fou que j'aie vécu ça. Si j'étais sorti une semaine plus tard, je manquais tout ça. Il n'y a rien qui n'arrive pour rien », dit-il.

On offre nos condoléances à Tom-Éliot et sa famille.