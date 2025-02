La production de Big Brother Célébrités intervient après des dérapages sur les réseaux sociaux

Jeudi, la production de Big Brother Célébrités a lancé un appel au calme et au respect sur ses réseaux sociaux.

Sur une image, on pouvait lire le texte suivant : « On vous rappelle que Big Brother est un jeu et que nos joueurs sont des êtres humains avant tout, comme vous!

Soyez gentils! »

Puis, la publication disait ceci : « Juste un petit rappel... ✨

Notre équipe lit chacun de vos messages et commentaires. On adore vous voir passionnés et impliqués.💙

On voulait simplement prendre un petit moment pour vous rappeler que les seules insultes et les seuls commentaires irrespectueux qui seront tolérés sur cette page, ce sont ceux lancés par notre chum, OTEV. 🦫 »

La production a aussi répondu à certains commentaires. Un internaute a, par exemple, dit ceci : « effectivement mais c'est vous qui choisissez les extraits donc c'est normal qu'on soit tanné des fois de les entendre toujours parler anglais ou Liliane qui est à veille de devenir la reine des grimaces et des jokes à la tik tok... », et Big Brother a répondu : « Ne pas aimer un.e candidat.e est et sera toujours légitime, ce sont certains commentaires désobligeants, mots et insultes qui ne seront pas tolérés 🙂 »

À noter que les trois joueurs les plus écorchés cette saison sont Liliane, Coco et Fredsky. D'ailleurs, une personnalité a défendu cette dernière alors qu'elle était particulièrement égratignée par les téléspectateurs. Apprenez-en plus ici.