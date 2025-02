Une joueuse de Big Brother Célébrités malmenée sur les réseaux sociaux

Sans surprise, c'est au camping que les plus grands bouleversements ont lieu. Fredski a décidé de se retourner contre son alliance et de mettre deux de ses alliés en danger.

On peut dire que la nouvelle twist de la double maison a le potentiel de chambouler les plans stratégiques de bien des joueurs cette saison à Big Brother Célébrités , alors que les vétérans affrontent les recrues.

Ses décisions sont loin de faire l'unanimité. La jeune olympienne subit, depuis mardi soir, les foudres des réseaux sociaux.

Tellement que Joël, ancien joueur de Survivor Québec et grand fan de téléréalité, s'est porté à sa défense, affichant son « opinion impopulaire ».

« Je trouve que le bloc de Fred fait du sens dans sa position. Elle sait que son rôle dans les Fakirs ne la mènera pas plus loin que le top 7-8. En transformant son patronat en une position offensive, elle solidifie ses liens avec Sinem, Lili et Coco. Si elles survivent, elles pourraient se retrouver en position de force la semaine prochaine. Elle est consciente que le dragon à trois têtes contrôle la maison. Si Coco est plus là, Tom prend sa place, François l'aime beaucoup... c'est logique de sortir Martin ou Fabiola qui sont les deux qui ne la protège pas!

Avant de me lancer des roches, je suis aussi team Martin et Jean-Thomas! Je me questionne juste, au final, j'en viens à la conclusion que Fred a pris une décision logique pour sa game!

Les gens sur les groupes de Facebook de BBC sont sauvages avec Fred ce soir! »

Guylaine Guay, qui a joué à Big Brother Célébrités, abonde dans le même sens : « Je trouve que Fred a bien joué 😉 », répond-elle à la publication de Joël.

Nous ne pourrions être davantage d'accord avec lui. Et, avouons-le, voir une alliance majoritaire gagner jusqu'à ce qu'il ne reste que des membres de ce groupe, pour ensuite les voir s'entretuer est beaucoup moins intéressant qu'une « révolution tranquille » précoce. Go Fred!

Nous espérons que Coco soit épargnée (par un quelconque miracle) et que l'alliance des Fakirs ressorte considérablement affaiblie de cette semaine de jeu.