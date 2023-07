Survivor Québec met en vedette des participants et des participantes qui tenteront de survivre sur une île déserte au cœur des Philippines. Complètement isolés de la civilisation et loin de tout confort, ils devront survivre aux intempéries et combattre la faim tout en se dépassant dans des épreuves extrêmes qui testeront leur endurance ainsi que leur forme physique. Grâce à leur esprit stratégique et à leur force mentale, ils devront survivre aux éliminations jusqu’à la toute fin pour pouvoir décrocher le grand prix de 100 000 $.