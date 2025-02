Audrey de Survivor Québec en amour avec un candidat de sa saison

Après Déborah et Sylvain, voilà que nous apprenons qu'un autre couple a été formé à Survivor Québec.

En effet, Audrey écrit sur ses réseaux sociaux qu'elle fréquente Sébastien, le maire d'Amos.

« Bon et maintenant pour ce qui est de l'éléphant dans la pièce », écrivait-elle en répondant aux questions de ses abonnés sur Instagram.

« On est resté discrets sur le sujet et ce, intentionnellement parce qu'on voulait prendre notre temps, qu'on traversait tous les deux une période de changements et qu'on voulait bien faire les choses, mais je peux aujourd'hui dire que oui, nous sommes en couple et qu'on est très amoureux. Sébastien a été extrêmement présent pour moi au cours de la dernière année, je n'ai pas toujours été facile à vivre disons mais il a été patient et là pour moi à chaque étape.

2024 a été mouvementée, mais je pense qu'on a aussi, au cours de la dernière année, installé les fondations pour une relation solide et sincère. On est prêts à partager 2025 dans la douceur et avec beaucoup de passion. »

Elle indique aussi dans une autre publication que, lors du tournage de Survivor Québec l'an passé, elle formait toujours un couple avec le père de ses enfants, mais que son couple battait de l'aile.

Audrey précise également que Sébastien a rencontré ses enfants, mais qu'ils veulent prendre leur temps avec ceux-ci.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux tourtereaux!

Notons que le tournage de la nouvelle saison de Survivor Québec est présentement en cours. Rencontrez les nouveaux candidats ici.