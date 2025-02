Des métiers très variés pour les joueurs de la 3e saison de Survivor Québec

En ce mardi 4 février, nous découvrons l'identité des 22 joueurs de la troisième saison de Survivor Québec.

Il s'agit d'une distribution extrêmement diversifiée et prometteuse. Parmi eux, on retrouve une olympienne en judo, un horticulteur, un policier, une thérapeute holistique, une courtière immobilière, un croupier, une professionnelle de cosplay et beaucoup de gens dans le domaine de l'éducation.

Découvrez leur visage dans la galerie ci-dessous.

La plus jeune du groupe, Florence, a 19 ans et la plus âgée a 65 ans. Danyelle est par contre bien loin de la retraite. Ancienne propriétaire d’un salon de coiffure, elle occupe maintenant le poste de directrice artistique pour une gamme de produits capillaires. Très sportive, elle a pratiqué le culturisme pendant plusieurs années et s’est même rendue au championnat canadien. Ça promet!

Dans leur bio, certains exposent même déjà leur stratégie, c'est le cas de Florence qui dit espérer que les joueurs plus âgés ressentent le besoin de la protéger. À suivre!

La troisième saison de Survivor Québec sera présentée sur les ondes de Noovo ce printemps. Aucune date officielle n'a été dévoilée pour le moment.