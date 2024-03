Entrepreneure dans le domaine de la mode, Audrey est là pour jouer et devenir la première vilaine de Survivor Québec. Si elle rêve de grands coups, de mensonges et de trahisons, la partie survie l’enchante un peu moins. Derrière ce sourire et cette personnalité pétillante se cache un caractère explosif qu’elle devra bien gérer malgré le manque de sommeil. Elle n’a pas une once de sportive dans le corps, mais elle compense par son esprit compétitif! Elle compte surtout sur ses habiletés sociales et stratégiques pour se rendre le plus loin possible. Pas question de se faufiler jusqu’à la fin, elle veut s’y rendre en contrôlant le jeu, avec les deux mains sur le volant de son aventure.