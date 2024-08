Samedi, Audrey de Survivor Québec a dévoilé des images de sa nouvelle maison à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Le début d’un nouveau chapitre 🏠🫶🏻🔐✨ Maintenant propriétaire de cette jolie maison nichée sous de grands arbres pour laquelle j’ai eu un coup de coeur instantané. Contenu déco, rénos et partage de trouvailles marketplace à venir. 💭 My very own home sweet home », écrivait-elle en accompagnement des photos, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Plusieurs anciens participants de Survivor Québec ont félicité la nouvelle propriétaire. « Tu fit même dans l’décor j’adore 🥰 🏡 », indique Christophe de la première saison.

En story, elle indique les entreprises québécoises qui souhaitent collaborer avec elle dans la déco de sa nouvelle maison à la contacter. Elle demande aussi des conseils à ses abonnés, notamment concernant le choix de couleur de sa nouvelle bibliothèque.

Rappelons que l'attachante vilaine de la deuxième mouture de la téléréalité de Noovo est maman de deux enfants, que vous pouvez voir ici.