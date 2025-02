Une personnalité connue dans la prochaine saison des Traîtres?

Si dans de nombreuses versions des Traîtres à travers le monde, ce sont des personnalités connues qui participent au jeu, au Québec, ce sont, jusqu'à présent, uniquement des quidams qui ont visité le manoir de Karine Vanasse.

Mais, visiblement, le tout s'apprête à changer puisque, sur ses réseaux sociaux, la production a dévoilé une vidéo dans laquelle on peut voir Audrey de Survivor Québec enfiler la casquette des Traîtres. Qui de mieux que cette vilaine autoproclamée pour s'adonner à ce jeu de trahisons? Elle sera tout simplement parfaite!

Précisons que l'animatrice nous disait récemment que la prochaine saison des Traîtres sera exceptionnelle. « On est vraiment très, très fiers. On a vraiment hâte de la présenter! On dirait que les joueurs sont encore mieux préparés cette année. Il y avait eu une première saison, donc les gens savaient encore mieux comment se préparer pour le jeu. Les stratégies sont donc encore plus présentes. »

Elle ajoute : « Le casting aussi, je suis vraiment contente qu'au Québec, on ait accepté de faire un casting de gens avec des métiers qu'on connaît moins bien, comme hypnologue, synergologue, etc. Ce sont des gens qu'on ne verrait pas dans les téléréalités, nécessairement, autrement. »

En attendant la prochaine saison des Traîtres, si vous aimez le concept, nous vous recommandons fortement de regarder les saisons 3 des versions américaine et britannique (The Traitors), sorties récemment sur Crave. C'est de la très bonne télé!

Notons qu'Audrey confirmait ce week-end qu'elle était maintenant officiellement en couple avec un candidat de sa saison de Survivor Québec. Lisez tous les détails ici.