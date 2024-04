Des joueurs de la 1re saison de Survivor réagissent à la mutinerie de dimanche

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la deuxième saison de Survivor Québec, actuellement diffusée sur les ondes de Noovo, est particulièrement divertissante. Les conseils de tribu se suivent et ne se ressemblent pas, mais présentent depuis le début des jeux assez audacieux des candidats de cette deuxième saison.

L'épisode de ce dimanche n'a pas fait exception à la règle alors que l'un des joueurs préférés du grand public, Olivier, a été exclu au terme d'un conseil de tribu marqué par une mutinerie menée par Audrey.

Nous n'avions pourtant rien vu venir pendant tout l'épisode et tous nous soupçons se dirigeaient vers Raphaël qui est dans la mire de ses compatriotes depuis le début. Desneiges, qui avait aussi migré de camp, pouvait être en danger. Mais non... Audrey a fait le tour de son clan tissé serré et convaincu tout le monde de sortir Olivier. Ils devenaient donc majoritaires avec 5 votes. Tout un jeu, qui montre que la personne qui contrôle véritablement l'aventure cette saison, ce n'est pas André comme plusieurs le pensent, mais plutôt Audrey!

Ce fut toutefois un désastre de voir quitter Olivier, un joueur ludique, fort et respectueux, qui mettait beaucoup de soleil dans cette saison. C'est avec une immense tristesse que nous l'avons regardé quitter.

Sur les réseaux sociaux, deux joueurs de la saison précédente, Sango et Christophe ont partagé leur réaction spontanée alors qu'ils visionnaient l'épisode. Voyez le tout ci-dessous.

On voit rapidement qu'eux aussi ont été très surpris et impressionnés par la stratégie d'Audrey!

Maintenant, comment vont réagir les alliés d'Olivier chez Bayani? Les couteaux risquent de voler bas... et ce sera très divertissant à regarder!