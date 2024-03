Desneiges a grandi en Mauricie où sa vie alternait entre vitesse et calme absolu, à faire du 4 roues au chalet, à nager ou à pêcher. Elle a toujours foncé sans trop se soucier de sa condition : elle est née avec une malformation congénitale au bras gauche. Mais comme elle le dit si bien « à part me tourner les pouces, je peux tout faire! ». Elle n’a peur de rien, à part peut-être du silence et de dormir seule dans le noir. Nage synchronisée, natation, bungee, randonnée en haute montagne, parachute, rien ne l’arrête. Elle ne se considère pas athlète, mais n’est encore jamais arrivée dernière dans un sport. Elle a connu Survivor Québec avec ses collègues qui en parlaient sur l’heure du lunch. Depuis, elle a fait ses devoirs. Elle a visionné les saisons américaines et elle est prête à se classer dernière…dernière survivante!