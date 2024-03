Originaire de Jonquière, Olivier a voyagé à travers le monde grâce à son art. Mieux connu sous le nom d’Olicorno, cet artiste peintre sait se démarquer et être unique en son genre. Sa propre vie est une performance en soi. Nouvel adepte de Survivor Québec, il ne connaissait pas le concept quand il a envoyé sa candidature. Son jeu sera surtout axé sur l’humain. Il est un grand parleur et parfois même trop; il pourrait communiquer des informations qu’il aurait peut-être dû garder pour lui. Malgré sa gentillesse, Olivier ne souhaite avoir aucune morale et mentir à tout le monde. En espérant que sa faim sera suffisamment comblée par le riz, car il pourrait devenir facilement irritable.